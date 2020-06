Koronawirus: ulga tylko z nazwy estońska

– Dziś firmy bardziej interesuje pewność prawa i płynność finansowa, a czasem wręcz konieczność ich ratowania w kryzysie spowodowanym koronawirusem – relacjonuje Łukasz Czucharski. – Z wstępnej analizy głosów przedsiębiorców wynika, że podatek estoński rzeczywiście może się przyczynić do wzrostu zatrudnienia i modernizacji firm. To są jednak niekoniecznie widoki już na 2021 r., gdy wciąż mogą być jeszcze odczuwalne skutki kryzysu.

Z kolei wątpliwości Patrycji Goździowskiej, doradcy podatkowego, partnera w kancelarii SSW Pragmatic Solutions, budzą liczne warunki, jakimi ma być obwarowana nowa ulga. Chodzi np. o ograniczenie jej tylko do spółek, których udziałowcami są osoby fizyczne. Ekspertka przyznaje, że można to rozumieć jako ograniczenie pola do nadużyć. Jej zdaniem wystarczyłoby ograniczenie preferencji do podmiotów osiągających dochody z działalności operacyjnej (to jeden z wielu warunków zaproponowanych przez MF).