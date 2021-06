Tomasz Pietryga: Jak uratować klasę średnią, czyli korekty Adama Abramowicza do Polskiego Ładu

Łatwo wyliczyć, że pomysł podniesienia składki zdrowotnej dla ludzi prowadzących działalność gospodarczą i płacących podatek liniowy będzie dla nich realnym uderzeniem po kieszeni. Zapłacą de facto nowy dziewięcioprocentowy podatek. Dla sporej części z miliona mikroprzedsiębiorców będzie to kara za ich zaradność i kreatywność, która pozwala osiągać im wyższe od przeciętnych dochody. Co otrzymają w zamian? Niewiele. Dziewięcioprocentowy podatek to nie składka na wyższą emeryturę, tylko pieniądze przeznaczone na coś, z czego większość z nich skorzysta bardzo rzadko lub nigdy – na finansowanie niewydolnej służby zdrowia. Będą to pieniądze na lecznice, które w razie choroby omijają szerokim łukiem, bo czas oczekiwania na wizytę czy zabieg liczony jest w miesiącach, a nawet w latach. Ci ludzie często już wykupują abonamenty i pakiety prywatnie. W ten sposób płacą miesięcznie dwie składki zdrowotne: do ZUS i na pakiet w komercyjnej lecznicy. Teraz rząd chce, aby ten wydatek wzrósł niebotycznie, a to frustrujące i niesprawiedliwe.

