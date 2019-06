Darowizna lokalu wykorzystywanego w działalności gospodarczej to nie sprzedaż. Nie podlega ustawie o PIT.

Przedsiębiorca, który podaruje rodzinie lokal użytkowy, nie musi rozliczać się z fiskusem. Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 27 maja 2019 r. (0113-KDIPT2-1.4011.139. 2019.4.MD).

Z pytaniem zwrócił się podatnik, który ze względu na wiek chce wycofać się z działalności gospodarczej, którą prowadzi od ponad 30 lat. W biznesie wykorzystuje lokal użytkowy o powierzchni 80 m2, który kupił w 1998 r. i od tego czasu kilkakrotnie remontował. Od początku 2008 r. amortyzuje lokal według stawki 2,5 proc. i zalicza odpisy do kosztów uzyskania przychodu. Napisał, że chce zamknąć biznes we wrześniu 2019 r. Następnie zamierza darować lokal swojej siostrze. Przed dokonaniem darowizny zostanie zniesiona wspólność majątkowa małżeńska lokalu i w ten sposób nieruchomość stanie się wyłączną własnością wnioskodawcy. Wystąpił o interpretację, by się upewnić, że przekazując lokal w darowiźnie nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od tej czynności prawnej.

Wyłączenie

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z podatnikiem. Przypomniał, że zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o PIT, ustawy tej nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Z tego wynika, że każda darowizna podlega przepisom podatku od spadków i darowizn, co wyklucza jej opodatkowanie PIT.

Nie ma przychodu

Wątpliwości podatnika budzi art. 10 ust 1 pkt 8 lit. a ustawy o PIT, zgodnie z którym, jeśli sprzedaż nieruchomości nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, to jest zwolniona z podatku po upływie pięciu lat od jej nabycia. Natomiast według art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT, nie dotyczy to odpłatnego zbycia składników firmowego majątku, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między wycofaniem i datą odpłatnego zbycia nie upłynęło sześć lat. Stosownie do treści art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o PIT przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących np. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

– Skoro zbycie przedmiotowego lokalu użytkowego nastąpi nieodpłatnie (w formie darowizny siostrze wnioskodawcy), to nie będzie ono stanowiło przychodu z działalności gospodarczej, w myśl 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o PIT, gdyż zgodnie z tym przepisem przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku. – czytamy w interpretacji.

Odpisy bez korekty

Dyrektor KIS zwrócił uwagę, że w przypadku darowizny środków trwałych bądź wartości niematerialnych i prawnych – jako jednej z form zbycia – zawarcie umowy darowizny wyznacza datę zakończenia dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Zbycie to nie powoduje jednak konieczności jakichkolwiek korekt dokonanych wcześniej odpisów amortyzacyjnych. Odpisy naliczane w okresie używania składnika majątku na potrzeby działalności gospodarczej pozostają u darczyńcy kosztami uzyskania przychodów prowadzonej działalności.

Skarbówka zastrzegła, że przy wydawaniu interpretacji przeanalizowała wyłącznie okoliczności podane we wniosku. Tym samym, jeżeli przedstawiony we wniosku opis będzie różnił się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, to wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła wnioskodawcy.

Nieodpłatny charakter

Podobne stanowisko zajął dyrektor KIS w interpretacji z 7 sierpnia 2018 r. (0112-KDIL3-3.4011.188.2018.4.MM). Rozpatrywał sprawę przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, w której wykorzystuje budynek o przeznaczeniu handlowo-usługowym. W budynku znajdują się lokale użytkowe przeznaczone na wynajem wraz z miejscami garażowymi. Wnioskodawca planował razem z małżonką darować nieruchomość córce. Wartość księgowa budynku wynosiła 3,3 mln zł. Przed dokonaniem darowizny wnioskodawca zamierzał wycofać budynek z prowadzonej na potrzeby działalności gospodarczej ewidencji środków trwałych i przekazać na potrzeby osobiste. Zapytał, czy wycofanie nieruchomości z ewidencji i przekazanie jej na potrzeby osobiste stanowi przychód podlegający PIT. Zapytał też czy darowizna na rzecz córki spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w PIT.

– Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i przekazanie jej na cele osobiste, a także darowizna tej nieruchomości nie będzie skutkować koniecznością rozpoznania po stronie wnioskodawcy przychodu, od którego wnioskodawca byłby zobowiązany zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych. – stwierdził dyrektor KIS.

Zgodził się, że w wyniku wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej nastąpi wyłącznie przesunięcie prawa własności do majątku prywatnego wnioskodawcy. Natomiast nieodpłatne przekazanie na rzecz córki jest niewątpliwie związane ze zbyciem składnika majątku, jednak czynność ta nie będzie miała dla wnioskodawcy charakteru odpłatnego, gdyż nie uzyska on żadnych korzyści majątkowych. Nie ma także znaczenia, że darowizna nieruchomości nastąpi przed upływem sześciu lat od dnia wycofania jej z działalności gospodarczej.

podstawa prawna: art. 2 ust. 1 pkt 3 i 5, art. 10 ust 1 pkt 8 lit. a i ust. 2 pkt 3 oraz art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1509 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 644 ze zm.)

Jak rozliczyć podatek od darowizny

Zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy. Rozliczenie zależy od stopnia pokrewieństwa. Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy nabywca należący do I grupy podatkowej płaci podatek, jeśli otrzyma ponad 9637 zł od jednej osoby. Do I grupy zalicza się: małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. Członkowie najbliższej rodziny mogą uniknąć daniny na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem nabywca jest zwolniony z podatku, jeśli spełni przewidziane w ustawie warunki. Darowiznę należy zgłosić do urzędu skarbowego w ciągu sześciu miesięcy. Jeśli umowa została zawarta w formie aktu notarialnego, to obowiązek zgłoszenia ciąży na notariuszu.