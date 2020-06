Ulga B+R i IP Box: sposób na poprawę płynności firm w czasie epidemii

Ulga na działalność badawczo-rozwojową i IP Box to dwie preferencje przeznaczone dla innowacyjnych firm, które mogą znacznie poprawić płynność finansową w czasie epidemii. Co do zasady przedsiębiorcy mogą z nich skorzystać dopiero w deklaracji rocznej. Jednak tarcza antykryzysowa 2.0 pozwala je odliczać już w trakcie 2020 r. Warunkiem jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w celu „opracowania produktów niezbędnych do przeciwdziałania Covid-19".Chodzi o wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia i profilaktyką.

– Przykładem projektu, który pozwala skorzystać z ulgi B+R, może być opracowanie własnego modelu respiratora przez firmę produkującą sprzęt gospodarstwa domowego (to autentyczny przypadek z zagranicy). Inny przykład to prowadzone przez firmy farmaceutyczne prace badawcze nad szczepionką czy lekiem na Covid-19. Prawo do preferencji daje też np. opracowanie aplikacji pozwalającej lokalizować nowe przypadki zakażenia koronawirusem czy prace nad modelem matematycznym do analiz dotyczących rozprzestrzeniania się choroby. Z drugiej strony zastosowanie gotowej już aplikacji w innym obszarze, bez dokonywania w niej zmian, nie ma elementu badawczo-rozwojowego, więc nie daje prawa do odliczenia ulgi B+R w ramach ułatwień Covid-19, ale za to dochód z niej uzyskiwany może podlegać pod IP Box. Podobnie szycie maseczek, chyba że przedsiębiorca prowadzi badania nad materiałem pozwalającym lepiej oddychać, minimalizując jednocześnie ryzyko zakażenia – wyjaśnia Żagun.