Jednorazowa amortyzacja COVID-19 nie dla sprzętu medycznego

Towary, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, to w szczególności: maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczna odzież ochronna, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk (zob. art. 52s ust. 2 ustawy o PIT i art. 38k ust. 2 ustawy o CIT).

- zaliczyć wydatki wprost do kosztów uzyskania przychodów bez ich amortyzacji w miesiącu oddania ich do używania (zob. art. 16d ust. 1 ustawy o CIT i art. 22d ust. 1 ustawy o PIT) albo

Zgodnie z tymi przepisami podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz mali podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 tys. euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Zgodnie z tymi przepisami podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 tys. zł. Kwota ta obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, o której mowa w art. 15 ust. 1zd ustawy o CIT i art. 22 ust. 1s ustawy o PIT, zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów.