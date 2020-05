Koronawirus: spory o pobrane dotacje komplikują rozliczenie podatkowe firm

Przedsiębiorcy występujący o wsparcie finansowe w czasach epidemii mają wątpliwości, jak prawidłowo je rozliczyć. Nie jest też jasne, jak w przyszłości zaksięgować ich ewentualny zwrot. Na razie skarbówka wyjaśnia, jak postąpić, gdy firma musi oddać po latach nienależnie pobierane dotacje. Wszystko zależy od przyczyny zwrotu. Jeśli nie jest to błąd ani oczywista pomyłka, ale firma nie miała prawa do dofinansowania, jego zwrot rozlicza na bieżąco.

Taką odpowiedź otrzymała spółka, którą Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wezwał w 2019 r. do zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania za okres od 2009 do 2017 r. pod rygorem wszczęcia egzekucji administracyjnej. Spółka zwróciła dofinansowanie z odsetkami. Powstał jednak problem z rozliczeniem podatkowym. Dotacja była ujmowana na bieżąco w przychodach i opodatkowana CIT. Spółka zapytała, czy może teraz zmniejszyć przychody i czy cofnąć się z korektą do wcześniejszych lat, czy odliczyć zwrot w dacie wypłaty.

Liczy się powód korekty

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyjaśnił w interpretacji nr 0111-KDIB1-2.4010. 50.2020.2.ANK, że spółka może skorygować przychody za lata 2014–2017 (do okresu przedawnienia). Zgodnie z art. 12 ust. 3j ustawy o CIT, jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą pomyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Kluczowe jest więc rozstrzygnięcie, czy doszło do „błędu rachunkowego" i „oczywistej pomyłki". Ustawa nie definiuje tych pojęć, należy je więc rozumieć zgodnie ze znaczeniem potocznym. Chodzi np. o błędne ceny lub wartości towarów na fakturze czy wprowadzenie do ksiąg rachunkowych niepoprawnej cyfry. Tylko w takich przypadkach stosuje się korektę „wstecz". Spółka musiała jednak zwrócić dotację, ponieważ nie miała do niej prawa. Może więc rozliczyć ją w dacie zwrotu, czyli za 2019 r.