Tarcza antykryzysowa: czas na zapłatę odroczonego podatku od pracowniczych wynagrodzeń

– Normalnie zaliczki na PIT płaci się do 20. dnia następnego miesiąca. W tarczy antykryzysowej wprowadzono możliwość rozliczenia marcowych i kwietniowych pensji do 1 czerwca. Ci, którzy skorzystali z tej ulgi, muszą w tym terminie zapłacić podwójne zaliczki – tłumaczy Alicja Borowska-Woźniak, kierownik działu kadr i płac w biurze rachunkowym ASCS-Consulting.

Jakie jeszcze obciążenia czekają przedsiębiorców w czerwcu? Każda firma, bez względu na to, czy płaci PIT czy CIT, musi do 1 czerwca zapłacić swój podatek za zeszły rok. Ten termin także odroczono z powodu epidemii, bo normalnie CIT odprowadza się do końca marca, a PIT do końca kwietnia. Najbogatsi muszą też dodatkowo zapłacić daninę solidarnościową.