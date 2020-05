Tarcza antykryzysowa: podatek od subwencji dopiero po umorzeniu

O wątpliwościach związanych z rozliczeniem subwencji wypłacanych przedsiębiorcom mającym problemy z powodu epidemii koronawirusa pisaliśmy w „Rzeczpospolitej" z 12 maja br. Wypowiadający się doradcy podatkowi podkreślali, że żaden przepis ustaw o PIT i o CIT nie wyłącza z przychodów i nie zwalnia z podatku otrzymanych przez firmy kwot. Subwencja finansowa z PFR to nowy instrument i przepisy go nie obejmują. Eksperci sugerowali jednak, że subwencja w momencie jej otrzymania powinna być nieopodatkowana.O wątpliwościach związanych z rozliczeniem subwencji wypłacanych przedsiębiorcom mającym problemy z powodu epidemii koronawirusa pisaliśmy w „Rzeczpospolitej" z 12 maja br. Wypowiadający się doradcy podatkowi podkreślali, że żaden przepis ustaw o PIT i o CIT nie wyłącza z przychodów i nie zwalnia z podatku otrzymanych przez firmy kwot. Subwencja finansowa z PFR to nowy instrument i przepisy go nie obejmują. Eksperci sugerowali jednak, że subwencja w momencie jej otrzymania powinna być nieopodatkowana.