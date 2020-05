Koronawirus: firmy, które przejęły leasing, wpadły w pułapkę podatkową

– W praktyce przedsiębiorca przez określony czas spłaca raty leasingowe, a na koniec może odkupić je nie za wartość rynkową, ale symboliczną kwotę np. 1000 zł. Pozwalają na to przepisy zarówno CIT, jak i PIT. Po cesji umowy, czyli jej przejęciu, warunkiem zachowania tego korzystnego rozwiązania jest zamiana tylko strony umowy. Wynika to z interpretacji indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe – tłumaczy Paweł Mazurkiewicz.

Z czego wynikają wątpliwości

Zgodnie z interpretacją indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 listopada 2017 r. w sprawie cesji umowy leasingu operacyjnego (nr 0114-KDIP3-1.4011.316.2017.1), gdy zmieni się strona umowy, to aby można było mówić o zachowaniu podstawowego okresu umowy, inne postanowienia umowy leasingu muszą pozostać te same. W ocenie urzędników, gdy dochodzi jedynie do zastąpienia jednej strony umowy przez inny podmiot, a pozostałe postanowienia, takie jak np. czas trwania umowy czy wartość opłat leasingowych, nie ulegną zmianie, uważa się, że nie dochodzi do przerwania biegu umowy leasingu, ale jedynie do zastąpienia jednej strony tej umowy przez inny podmiot. Zasada ta obowiązuje od 1 stycznia 2013 r. W konsekwencji zdaniem fiskusa, jeżeli oprócz zmiany strony umowy nastąpiły jeszcze inne zmiany, to umowa taka jest oceniana dla celów podatkowych jako zupełnie nowa umowa leasingu.