Koronawirus: wsparcie dla firm a problemy specjalnych stref ekonomicznych

W rządowym projekcie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych i zmianie innych ustaw, do którego dotarła „Rzeczpospolita", przewidziano kilka zmian dotyczących inwestorów strefowych. Projekt (jeszcze nieprzyjęty przez Radę Ministrów) zakłada zniesienie możliwości rozszerzania terenu stref dla pewnego rodzaju inwestycji, a także ułatwienie wygaszania zezwolenia strefowego. Inna zmiana pozwala na zaliczenie do kosztów kwalifikowanych tych poniesionych po zakończeniu inwestycji, w tym dwuletnich kosztów pracy, kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów i budynków.