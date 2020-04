Spirytus w podatkowych kosztach u pracodwacy. Jeśli służy do dezynfekcji

Żele, mydła, płyny – nie ma wątpliwości, że w epoce koronawirusa są potrzebne w każdym przedsiębiorstwie. Nie ma też wątpliwości, że pracodawca może rozliczyć w kosztach PIT/CIT środki do dezynfekcji. Czy jednak dotyczy to również zakupu spirytusu?

– Spirytus też może służyć do dezynfekcji. Wiele firm kupowało go zwłaszcza w czasie pierwszego etapu epidemii, kiedy na rynku bardzo szybko zabrakło innych preparatów, a jedną z częściej wyszukiwanych w internecie informacji było, w jakich proporcjach pomieszać spirytus z wodą, aby skutecznie zwalczał koronawirusa – mówi Konrad Piłat, doradca podatkowy w kancelarii KNDP, zrzeszonej w sieci Kancelarie RP. – Jeśli spirytus został nabyty do dezynfekcji rąk albo powierzchni biurowych, powinien być rozliczany w kosztach PIT/CIT tak jak inne środki: mydła czy żele – dodaje.

Reasumując, pracodawca jest zobowiązany chronić zatrudnione osoby przed epidemią. Wydatki na środki do dezynfekcji, w tym spirytus, może więc zaliczyć do podatkowych kosztów.

Co na to przepisy podatkowe? Artykuł 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT oraz art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT wyłączają z kosztów uzyskania przychodów wydatki na alkohol, ale gdy wiążą się z reprezentacją firmy. Czyli budowaniem jej wizerunku w oczach klientów. Mówiąc prościej, alkoholu nie zaliczymy do kosztów, jeśli kupujemy go do poczęstunku.