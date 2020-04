Postojowe w związku z epidemią COVID-19 jest zwolnione z PIT

Stosownie do art. 52m pkt 1 ustawy o PIT, dodanego od 31 marca 2020 r. ustawą antykryzysową, wolne od podatku dochodowego są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w 2020 r. świadczenia postojowe, o których mowa w art. 15zq ustawy z 2 marca 2020 r. o COVID-19. Zwolnienie dotyczy postojowego otrzymywanego zarówno przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby „zatrudnione" na podstawie umów cywilnoprawnych.

W ramach tarczy antykryzysowej 31 marca 2020 r. ustawodawca wprowadził tzw. świadczenie postojowe dla przedsiębiorców i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Warunki ubiegania się o świadczenie postojowe zostały istotnie złagodzone od 18 kwietnia 2020 r. Stosownie do art. 15zq ust. 1 ustawy o COVID-19, osobie:

1) prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych,

2) wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowę o dzieło,

– przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli osoba ta nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu. Jeżeli zatem osoba taka jest np. zatrudniona na umowę o pracę, to świadczenie postojowe jest się nie należy.

Dla przedsiębiorców...

Świadczenie postojowe przysługuje zatem m.in. osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (zob. art. 4 ust. 1 i 2 prawa przedsiębiorców). Wydaje się zatem, że zarówno osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą, jak i wspólnicy spółek cywilnych (będący osobami fizycznymi) mogą ubiegać się o postojowe. Prawa tego mają jednak osoby fizyczne będące wspólnikami innych spółek osobowym, np. spółki jawnej, gdyż w tym przypadku działalność gospodarczą wykonuje spółka, a nie wspólnicy. Prawo do postojowego przysługuje m.in. tzw. samozatrudnionym.

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna (art. 15zq ust. 3 ustawy o COVID-19). Warunkiem otrzymania świadczenia postojowego jest wystąpienie przestoju w związku z COVID-19.

Stosownie do art. 15zq ust. 4 ustawy o COVID-19, w brzmieniu obowiązującym od 18 kwietnia br., osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła prowadzenie tej działalności przed 1 lutego 2020 r. i:

1) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z niej w rozumieniu przepisów o PIT uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;

2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po 31 stycznia 2020 r.

Przepisy art. 15zq ust. 4 ustawy o COVID-19, w brzmieniu obowiązującym do 17 kwietnia br., w obu tych przypadkach stawiały dodatkowy warunek do uzyskania świadczenia postojowego, zgodnie z którym przedmiotowy przychód nie mógł być wyższy niż 15 595,74 zł. Przepisy art. 15zq ust. 4 ustawy o COVID-19, w brzmieniu obowiązującym od 18 kwietnia br., stosuje się do wniosków o przyznanie świadczenia postojowego złożonych od 1 kwietnia, zatem w praktyce wszystkie wnioski o wypłatę postojowego przez przedsiębiorców będą rozpatrywane według nowych łagodniejszych zasad.

Warunku dotyczącego spadku obrotów nie stosuje się do osoby płacącej zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej i takiej, która korzystała ze zwolnienia z VAT ze względu na wysokość obrotów, czyli tzw. zwolnienia podmiotowego (zob. art. 15zq ust. 4 i 6 ustawy o COVID-19).

PRZYKŁAD:

Pani Izabela prowadzi wyłącznie zakład fryzjerski od lutego 2017 r. W lutym br. wizyty odwołało 20 proc. klientek, a w marcu br. ponad 70 proc. Pani Izabela złożyła 8 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe. W lutym 2020 r. jej przychody wyniosły 5000 zł, natomiast w marcu tylko 1000 zł, czyli były niższe o 80 proc. Pani Izabela otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł, gdyż spełnia warunki, tj.:

- podlega ubezpieczeniom społecznym tylko jako przedsiębiorca,

- rozpoczęła prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r.,

- jej przychód w marcu spadł więcej niż 15 proc. w stosunku do lutego br.

PRZYKŁAD:

Pani Jolanta świadczy usługi kosmetyczne w domu klientek. Działalność prowadzi od 7 lutego 2020 r. Rozlicza się w formie karty podatkowej i opłaca VAT. Złożyła 7 kwietnia 2020 r. e-wniosek o świadczenie postojowe, ponieważ w lutym 2020 r. jej przychody wyniosły 500 zł, natomiast w marcu 450 zł, czyli były niższe o 10 proc. w stosunku do lutego. Pani Jolanta, pomimo spadku przychodów, nie otrzyma świadczenia postojowego za kwiecień 2020 r., gdyż rozpoczęła działalność po 1 lutego 2020 r. oraz jej przychody w marcu br. spadły o mniej niż 15 proc. w stosunku do lutego br.

Świadczenie postojowe przysługuje także osobom, które zawiesiły prowadzenie działalności gospodarczej po 1 marca 2020 r.

PRZYKŁAD:

Pan Roman prowadzi wyłącznie usługi transportu międzynarodowego od 2014 r. Ze względu na zagrożenie epidemiczne musiał zawiesić prowadzenie działalności od 16 marca 2020 r. i w marcu nie osiągnął żadnych przychodów. Pod koniec kwietnia złożył e-wniosek o świadczenie postojowe.

Pan Roman otrzyma świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł, gdyż spełnia warunki, tj.:

- podlegał ubezpieczeniom społecznym tylko jako przedsiębiorca,

- rozpoczął prowadzenie działalności przed 1 lutego 2020 r.,

- zawiesił prowadzenie działalności po 31 stycznia 2020 r.

...i osób na umowach cywilnoprawnych

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:

1) umowa cywilnoprawna została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r.;

2) przychód z tej umowy uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy niż 15 595,74 zł.

(zob. art. 15zq ust. 5 ustawy o COVID-19, w brzmieniu obowiązującym od 18 kwietnia 2020 r.).

Do 17 kwietnia br. obowiązywał warunek, że umowa cywilnoprawna musiała być zawarta przed 1 lutego 2020 r. Nowe zasady stosuje się do wniosków o przyznanie świadczenia postojowego złożonych od 1 kwietnia 2020 r.

Zwrot nienależnych świadczeń

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie postojowe, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego na zasadach określonych w art. 15zx ustawy o COVID-19. Odsetki te są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia postojowego do dnia zwrotu.

Za nienależnie pobrane świadczenie postojowe uważa się świadczenie:

1) przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenie lub odpowiednio zleceniodawcę lub zamawiającego;

2 )wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona, z przyczyn niezależnych od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie postojowe korzysta ze zwolnienia z PIT, więc zwrot nienależnie pobranego świadczenia będzie neutralny w tym podatku. Odsetek od nienależnie pobranych świadczeń postojowych przedsiębiorcy nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności.

Wysokość świadczenia

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r., tj. w wysokości 2 080 zł, nie więcej niż trzykrotnie, z tym że:

- w przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, wynosi mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r., świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.

- osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej, korzystającej ze zwolnienia z VAT, świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 1 300 zł, nie więcej niż trzykrotnie.

W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego, przysługuje jedno świadczenie postojowe (zob. art. 15zr ustawy o COVID-19 w brzmieniu obowiązującym od 18 kwietnia br.). -