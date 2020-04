Koronawirus: przydałałaby się ulga podatkowa na szkolenie pracowników z nowych technologii

Kryzys wywołany przez epidemię nieuchronnie wymusi restrukturyzację wielu firm i przyspieszy automatyzację różnych procesów produkcyjnych oraz użycie sztucznej inteligencji. To, co obserwujemy dziś, czyli szersze użycie np. narzędzi do telekonferencji, to tylko część zjawiska przyspieszonej robotyzacji biznesu. Tymczasem, jak wynika z badania PwC, wśród ponad 2000 Polaków nawet przed epidemią aż 89 proc. badanych obserwowało niedostatek umiejętności korzystania z nowych technologii. Dlatego może warto wspomóc odbudowę gospodarki poprzez ulgę na podnoszenie kompetencji zawodowych. Przysługiwałaby ona zarówno firmom, jak i pracownikom. Podobne ulgi, np. na wyszkolenie pracowników czy zakup fachowej literatury, już funkcjonowały w polskim systemie podatkowym. Mają je inne kraje, jak Australia, Estonia, Francja czy Holandia. Taka inwestycja służyłaby całej gospodarce.