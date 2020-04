Tarcza antykryzysowa: cała Polska wielką strefą kłopotu inwestora

Ulgi w podatku dochodowym w zamian za inwestycje i zatrudnienie pracowników przez określony czas – tak najkrócej można określić system zachęt w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE). Zresztą podobne reguły od 2018 r. objęły wszystkich inwestorów, niezależnie od lokalizacji. Wtedy to zaczęto propagować hasło „Cała Polska strefą inwestycji", rozszerzając uprawnienia z wydzielonych obszarów kraju na całe jego terytorium.

– Firmy działające w SSE mają liczne obowiązki, a tarcza antykryzysowa się do nich nie odnosi – alarmował senator PO Adam Szejnfeld 30 marca podczas debaty nad ustawą. Jednak ostatecznie parlament nie przyjął rozwiązań łagodzących warunki przewidziane dla inwestorów strefowych.

Jak to zmienić? Konfederacja Lewiatan w propozycjach przesłanych rządowi 21 kwietnia, dotyczących kolejnej wersji tarczy, proponuje rozwiązanie dotyczące wymaganego poziomu zatrudnienia. Ma to być, jak czytamy w piśmie Lewiatana, „odroczenie terminów na osiągnięcie poziomu zatrudnienia dla podmiotów działających w SSE o rok w stosunku do dotychczasowych terminów wynikających z decyzji lub zezwolenia".