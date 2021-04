Firmowo-prywatne rzeczy można rozliczyć w PIT

Spójrzmy na interpretację (o której krótko wspomnieliśmy w artykule z 7 kwietnia) dotyczącą informatyka. W czasie epidemii przeniósł działalność do mieszkania. To, co robi (tworzenie oprogramowania), wymaga ciągłego kontaktu audiowizualnego z innymi członkami zespołu. Dlatego kupił telewizor za 4,6 tys. zł. Wykorzystuje go jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji. Przydaje się też przy wspólnej pracy nad projektami.