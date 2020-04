Koronawirus: pożyczki dla firm a podatek

– W obecnej sytuacji, kiedy wiele firm stanęło na krawędzi bankructwa, ustawodawca powinien likwidować podatkowe ograniczenia, gdzie tylko jest to możliwe – mówi Michał Borowski. Dodaje, że organizacje przedsiębiorców złożyły wiele propozycji podatkowych zmian, które poprawiłyby finansową płynność firm. Postulowały chociażby przyspieszenie zwrotów VAT czy uwolnienie środków z rachunków, na które wpływają pieniądze w split payment. Proponowały też przyjęcie kasowej metody rozliczeń, czyli płacenie podatku dopiero wtedy, gdy dostaniemy zapłatę za sprzedane towary bądź wykonane usługi. – Rząd nie zdecydował się jednak na wprowadzenie tych zmian, ograniczając się w podatkach do drobniejszych ułatwień – podsumowuje Michał Borowski.

Ministerstwo Finansów w ostatnich latach regularnie zaostrzało przepisy o rozliczaniu firmowych kredytów. Argumentowało, że pożyczki służą do podatkowej optymalizacji i że spółki nie powinny się nadmiernie zadłużać. O ile jednak może uznać te restrykcje za uzasadnione w normalnych czasach, o tyle kompletnie nie pasują one do obecnej sytuacji. Firmom spadły przecież przychody i potrzebują finansowania. A także podatkowych zachęt. Ministerstwo Finansów powinno jeszcze raz przeanalizować przepisy i polikwidować właśnie takie ograniczenia, jak zakaz rozliczania części odsetek w kosztach CIT. To, co jest w tarczy antykryzysowej, firmom nie wystarczy. Trudno się oprzeć wrażeniu, że przyjęte w niej rozwiązania bardziej odraczają zapłatę podatków, niż dają realne korzyści. ?