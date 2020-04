Nowe podatki zapowiedziane przez premiera Mateusza Morawickiego

– Koniec z rajami podatkowymi! – grzmiał Morawiecki z trybuny sejmowej, nawiązując do stosowanych w poprzednich latach praktyk transferu zysków do krajów, które nie informują o tym, co się z nimi dzieje, i pozwalają ich nie opodatkowywać. Za tymi deklaracjami na razie nie poszły konkretne projekty ustaw. Eksperci uznają za niezbyt fortunną deklarację dalszej walki z rajami podatkowymi. – To mało treściwa zapowiedź – uważa Agnieszka Wnuk, doradca podatkowy w MDDP. Przypomina, że przez ostatnie kilkanaście lat wprowadzono liczne bariery dla takich działań, jak choćby przepisy o zagranicznej spółce kontrolowanej, podatku od wyjścia czy klauzuli obejścia prawa

– Jeśli w tej sprawie coś się da zrobić, to mniej legislacyjnie, a bardziej poprzez lepsze szkolenie urzędników skarbowych, tak aby z dostępnych instrumentów korzystali właściwie – sugeruje ekspertka. Zastrzega jednak, że jest to proces czasochłonny, który przyniesie owoce dopiero po latach.

Podatek od śladu węglowego to zupełnie nowa propozycja. Pojęciem owego śladu określa się zwykle działalność powodującą emisję dwutlenku węgla i inne zanieczyszczenia środowiska. Zdaniem Patrycji Goździowskiej, doradcy podatkowego i partnera w kancelarii SSW Pragmatic Solutions, gdyby ten podatek miał być sprawiedliwy, byłby pewnie trudny do skonstruowania. Powinien bowiem objąć wszystkie firmy, które zanieczyszczają atmosferę, a więc przedsiębiorstwa transportowe, w tym lotnicze, ale także elektrownie węglowe, a może nawet właścicieli domów z piecami węglowymi.

Zapowiedzi walki z rajami podatkowymi przypominają nieco wezwanie do walki z pokonanym już wrogiem. Walka z nimi trwała już od dawna, a zintensyfikowała się po światowym kryzysie gospodarczym z 2008 r. Wówczas za pomocą międzynarodowych porozumień wymuszono na wielu krajach, np. na Szwajcarii, Austrii czy Luksemburgu, by ujawniały informacje podatkowe bez względu na tajemnicę bankową oraz dane o pieniądzach, które tam trafiają z zagranicy. To był przełom. W rezultacie dalszych działań lista krajów uznawanych przez OECD, Unię Europejską i Polskę za raje skurczyła się do kilku. Dziś sztuczne struktury biznesowe z użyciem rajów podatkowych zdarzają się rzadko. Fiskus powinien się raczej skupić na tym, aby racjonalnie i nierestrykcyjnie korzystać z ogromnych ilości informacji, by przeciwdziałać tylko rzeczywistym nadużyciom.