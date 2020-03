Koronawirus: nie czekaj na ustawę antykryzysową, korzystaj z ulg dostępnych już teraz

– To wygląda na żart. Ten, kto będzie chciał skorzystać z tarczy, utonie w biurokracji – mówi Przemysław Ruchlicki, ekspert Krajowej Izby Gospodarczej. Podaje przykład dofinansowania do wynagrodzeń pracowników. – Problemem są skomplikowane wymogi formalne. Część firm zrezygnuje z ubiegania się o pomoc, bo trudno im będzie uzyskać informację, jak złożyć wniosek i do którego urzędu go skierować.

– Zwykle wnioski o przesunięcie terminu płatności rozpatrywane są od miesiąca do dwóch w skomplikowanych sprawach. Na czas epidemii trzeba ustalić przyspieszony termin – dodaje. Podpowiada, że w uzyskaniu pozytywnej decyzji urzędu pomoże szczegółowe przedstawienie sytuacji firmy. Przedsiębiorca powinien wykazać, w jaki sposób epidemia zachwiała jego płynnością finansową, i przedstawić potwierdzające to dokumenty. Wiele zależy od branży. Największe szanse na umorzenie mają te firmy, które ucierpiały najbardziej, np. turystyczne czy gastronomiczne.

– Doświadczony pracownik to skarb, szczególnie gdy trzeba będzie na nowo rozkręcać biznes. Dlatego, by uniknąć zwolnień, warto wynegocjować czasową obniżkę wynagrodzeń czy pracę w mniejszym wymiarze – mówi.

Izabela Andrzejewska-Czernek radca prawny, wspólnik w Kancelarii Vinci & Vinci

Sytuacja kryzysowa to sprawdzian umiejętności prowadzenia dialogu – zarówno przez podatników, jak i przez organy administracji podatkowej. Pismo Ministerstwa Finansów skierowane do organów w tej sprawie powinno tym razem pomóc, ponieważ upraszcza procedurę postępowania w przypadku ulg w spłacie podatków i jednoznacznie wskazuje, że celem jest ratowanie przedsiębiorców i pomoc im. Co podatnicy mogą zrobić już teraz, nie czekając na tarczę? Wykorzystać wszystkie możliwości, które daje od dawna obowiązujące prawo. Zwrócić się do swojego organu o ulgę w spłacie podatków, o zwrot VAT. Sprawdzić, co oferują władze lokalne – nawiązać z nimi kontakt. Podatki i opłaty lokalne są poważnym obciążeniem przedsiębiorców, które można złagodzić.