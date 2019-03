Czy niepełnosprawny przedsiębiorca może odliczyć wydatki na materiały szkoleniowe

Niepełnosprawny przedsiębiorca może pomniejszyć swój dochód o kwoty wydatkowane na nabycie materiałów szkoleniowych i innych wydawnictw, ale tylko gdy mają związek z jego schorzeniem lub z rehabilitacją.

Poniesione przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne, wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych podlegają odliczeniu od dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT). Zmniejszają one zatem podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych i sam podatek dochodowy.

Z możliwości odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne mogą skorzystać osoby składające zeznanie PIT-37 (np. pracownicy, osoby trudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, osoby uzyskujące przychody z praw autorskich), przedsiębiorcy rozliczający podatek dochodowy od osób fizycznych według zasad ogólnych (skala podatkowa), a także podatnicy opłacający ryczałt ewidencjonowany (zob. art. 11 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym). Z ulgi rehabilitacyjnej nie mogą natomiast korzystać podatnicy opłacający tzw. podatek liniowy (zob. art. 30c ustawy o PIT), chyba, że oprócz dochodów z działalności uzyskują dochody z pozostałych źródeł przychodów (np. ze stosunku pracy) pozwalające na odliczenie ulgi od dochodów rozliczanych według skali podatkowej.

Ustawodawca wymienił wiele warunków, których łączne spełnienie pozwala osobie posiadającej stosowne orzeczenie o niepełnosprawności na skorzystanie z ulgi rehabilitacyjnej. Niespełnienie chociażby jednego z nich zamyka podatnikowi drogę do skorzystania odliczenia (interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 maja 2017 r., 2461-IBPB-2-2.4511.131.2017.2. MMA).

Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń są wymienione w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT. Wśród nich znajdują się wydatki na zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (art. 26 ust. 7a pkt 4 ustawy o PIT).

Tylko określone publikacje

Jak wyjaśniła Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 28 lipca 2011 r. (IBPBII/1/415-472/ 11/MCZ) z art. 26 ust. 7a pkt 4 ustawy o PIT „(...) wynika zatem, że:

- pomiędzy rodzajem nabytych wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych a rodzajem niepełnosprawności pozostawać musi ścisły związek,

- zakupione wydawnictwa i pomoce muszą być wykorzystywane (używane) w rehabilitacji oraz służyć przywracaniu sprawności organizmu (...)".

Ulga dotyczy tylko wydatków na zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, a nie jakichkolwiek wydawnictw i materiałów szkoleniowych. Muszą one być ściśle związane z rodzajem niepełnosprawności. Z tego względu podatnik nie ma prawa odliczyć od dochodu wydatków poniesionych np. na zakup prasy, książek popularno-naukowych i wykonywanie kserokopii (interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 11 kwietnia 2014 r., IBPBII/2/ 415-225/14/MW).

O tym jakie wydawnictwa i materiały mogą być wykorzystywane do potrzeb wynikających z niepełnosprawności decydują specjaliści zajmujący się leczeniem niepełnosprawności. Podatnik powinien zatem posiadać stosowne zaświadczenie wydane prze tych specjalistów (interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 lipca 2011 r., IBPBII/1/ 415-472/11/MCZ).

Także koszty przesyłki

Jak wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 12 grudnia 2018 r. (0112-KDIL3-2.4011.347.2017. 1.MK): „(...) W rozpatrywanym przypadku Wnioskodawca dokonał zakupu ww. publikacji za pośrednictwem sieci Internet, co oznacza, że umowa została zawarta na odległość. Biorąc pod uwagę, że w analizowanym zwolnieniu ustawodawca posłużył się pojęciem zakup wydawnictw i materiałów, należy wnioskować, że w wyrażeniu zakup mieszczą się oprócz ceny również nieodłączne, co do zasady, koszty przesyłki publikacji, w sytuacji, gdy umowa sprzedaży zawierana jest na odległość. (...)".

Bez limitu

Ulga rehabilitacyjna z tytułu wydatków na zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych jest nielimitowana. Aby z niej skorzystać, niezbędny jest jednak dokument potwierdzający poniesienie wydatku przez podatnika (np. faktura zakupu wystawiona na osobę niepełnosprawną).

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 6 i ust. 7a pkt 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1509 ze zm.)

ulga dla wszystkich niepełnosprawnych

Rodzaj schorzenia nie jest istotny

Dla skorzystają z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu wydatków poniesionych na zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych nie ma znaczenia stopień niepełnosprawności (grupa inwalidzka). Rodzaj nabywanych wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych musi odpowiadać potrzebom wynikającym z niepełnosprawności.