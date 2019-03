Jakie wydatki w okresie zawieszenia firmy można odliczać

Mimo przerwy w prowadzeniu biznesu przedsiębiorca zaksięguje w koszty faktury, wystawiane na podstawie zawartych wcześniej umów, dokumentujące czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna zdecydował się na zawieszenie działalności na czas nieokreślony od 1 kwietnia 2019 r., z uwagi na stan zdrowia. W okresie zawieszenia będzie ponosić wydatki wynikające z umów zawartych przed zawieszeniem działalności, m.in. wynajem magazynu dla potrzeb składowania towaru, koszty obsługi księgowej, domeny firmowej oraz serwera dla poczty firmowej bądź obsługi prawnej. Wydatki te zawsze udokumentowane są fakturami.

Ponoszenie tych kosztów w okresie zawieszenia działalności jest niezbędne, aby utrzymać firmę w gotowości do wznowienia jej działania, a taki zamiar ma przedsiębiorca. Czy mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu? – pyta czytelniczka.

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w prawie przedsiębiorców, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych (art. 22 ust. 1 prawa przedsiębiorców). Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni (art. 23 ust. 1 prawa przedsiębiorców).

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 25 ust. 1 prawa przedsiębiorców).

Dozwolone aktywności

Jednak, zgodnie z art. 25 ust. 2 prawa przedsiębiorców, w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów;

może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą;

może powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego, o którym mowa w ustawie z 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (DzU poz. 1629).

Konieczny związek z działalnością

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT. Aby określony wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu, musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

? musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,

? nie może być wymieniony w art. 23 ustawy o PIT, wśród wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów,

? musi być należycie udokumentowany.

Wyrażenie „w celu osiągnięcia przychodu" oznacza, że nie wszystkie wydatki ponoszone przez przedsiębiorcę podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu, zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Przez sformułowanie „w celu" należy rozumieć dążenie do osiągnięcia jakiegoś stanu rzeczy (przychodu), a dążenie podatnika ma przymiot „celowości". Możliwość kwalifikowania konkretnego wydatku, jako kosztu uzyskania przychodu, uzależniona jest zatem od rzetelnej i całościowej oceny tego, czy w świetle wszystkich występujących w sprawie okoliczności, przy zachowaniu należytej staranności, podatnik w momencie ponoszenia wydatku mógł i powinien przewidzieć, że wydatek ten przyczyni się do powstania, zachowania lub zabezpieczenia przychodu.

Przy kwalifikowaniu poniesionych wydatków trzeba brać pod uwagę ich celowość oraz potencjalną możliwość przyczynienia się ich do osiągnięcia przychodu, a także racjonalność, to znaczy ich adekwatność do rzeczywistych potrzeb i zakresu prowadzonej działalności oraz konieczność ich poniesienia dla osiągnięcia przychodu. Zatem możliwe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatku, który – racjonalnie oceniając – mógłby przyczynić się do powstania przychodu czy jego zwiększenia, nawet jeżeli przychód faktycznie nie wystąpi.

Wolno regulować zobowiązania

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej i w tym czasie nie może osiągać bieżących przychodów z tej działalności. Może jednak wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przyjmować należności lub regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności lub wynikające z umów zobowiązujących podatnika do ich poniesienia, podpisanych przed zawieszeniem działalności gospodarczej.

Jeśli poniesienie opisanych w pytaniu wydatków jest niezbędne, aby utrzymać firmę w gotowości do ponownego wznowienia działalności, można przyjąć, że mogą one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Na podatniku spoczywa ciężar wykazania, że poniesione w okresie zwieszenia działalności gospodarczej wydatki mają wpływ na zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wykazanie takiego związku jest warunkiem koniecznym dla uznania danego wydatku za koszt podatkowy.

Uwaga! Zaliczeniu w koszty uzyskania przychodów podlegają jedynie wydatki wynikające umów zawartych przed dniem zawieszenia działalności gospodarczej.

Zapisy w ewidencji

Ustawa o PIT nie zwalnia podatnika z obowiązku prowadzenia w sposób prawidłowy stosownej ewidencji księgowej i ujmowania w niej tych zdarzeń gospodarczych, które podatnik ma prawo dokonywać w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (por. interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 grudnia 2018 r., 0114-KDIP3-1.4011.473. 2018.2.IF).

Autor jest doradcą podatkowym

Podstawa prawna:

ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1509 ze zm.)

ustawa z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (DzU z 2018 r., poz. 646 ze zm.)