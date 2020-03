Koronawirus: deklaracja CIT-8 w trybie awaryjnym

Koniec marca to ważny termin dla księgowych w firmach. Wtedy właśnie przypadają terminy na złożenie kilku istotnych deklaracji podatkowych. To przede wszystkim roczne zeznanie podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8, ale też kilka innych dokumentów.

Do 31 marca trzeba złożyć informację na formularzu ORD-U, dotyczącą umów zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego w roku podatkowym 2019. W tym samym terminie składa się informację IFT-2R, dotyczącą tzw. podatku u źródła. Chodzi o wysokość przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski. Wreszcie wymagany jest raport o schematach podatkowych na formularzu MDR-3.

Pytani przez „Rzeczpospolitą" doradcy podatkowi zapewniają, że nie przerywają pracy, a co się tylko da – omawiają zdalnie z użyciem np. wideokonferencji. Niektórzy nie mają wprawdzie bezpośredniego dostępu przez sieć do systemów księgowo-finansowych swoich klientów, ale często za pomocą zwykłych komunikatorów (np. Skype) udaje im się wiele spraw z klientami omówić.

A co się stanie, jeśli z różnych względów nie uda się złożyć wymaganych dokumentów do wtorku 31 marca? Wówczas, o ile urząd skarbowy nie dowiedział się jeszcze o niezłożeniu deklaracji w terminie, można ją złożyć wraz z dokumentem wyrażającym tzw. czynny żal podatnika. Jednak – co bardzo istotne – owego czynnego żalu nie można wyrazić, w odróżnieniu od deklaracji podatkowych, w formie elektronicznej. Wymagana jest forma papierowa, a podpis powinna złożyć osoba, która uznaje siebie za potencjalnie winną.