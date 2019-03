Wynagrodzenie udziałowca spółki w ramach umowy o współpracy, a koszty podatkowe

Spółka może podpisać umowę o współpracy ze wspólnikiem i odliczyć jego uposażenie od swoich przychodów.

Wynagrodzenie dla wspólnika za wykonywane usługi jest u niego opodatkowane. Podobnie jak wypłacana mu dywidenda. Wynagrodzenie może być jednak podatkowym kosztem spółki, a dywidenda już nie.

Poniżej dalsza część artykułu

Czytaj także: Wspólnik wykona usługę dla spółki i ujmie ją w kosztach

O różnice w rozliczeniu zapytał jeden z naszych czytelników. Chodzi mu o spółkę z o.o., która zastanawia się nad podpisaniem umowy o współpracę ze wspólnikiem (ma on założyć działalność gospodarczą). Czytelnik chciał wiedzieć czy wynagrodzenie jest kosztem uzyskania przychodów i czy dzięki temu zmniejszy się kwota do wypłaty dywidendy.

Wynagrodzenie za usługi wykonywane przez wspólnika dla spółki może być jej podatkowym kosztem. Wyłączenie dotyczy tylko świadczeń jednostronnych. Tak wynika z art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o CIT. Przepis ten mówi, że za koszty uzyskania przychodów nie uznaje się wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz wspólników, którzy nie są pracownikami.

Jeśli więc wynagrodzenie jest zapłatą za wykonywane przez udziałowca usługi i mają one związek z działalnością spółki, to spółka może je odliczyć od swojego przychodu. Oczywiście wspólnik musi to wynagrodzenie opodatkować. Jeśli prowadzi działalność gospodarczą, to ma z reguły dwie możliwości – skala (18 lub 32 proc.) lub stawka liniowa (19 proc.). Przy wysokich dochodach opłaca się bardziej podatek liniowy. Wspólnik musi też opodatkować otrzymaną od spółki dywidendę. Jest to przychód z kapitałów pieniężnych, obciążony 19-proc. ryczałtem.

- Dywidenda nie jest jednak podatkowym kosztem spółki. I tu jest zasadnicza różnica. Wynagrodzenie za usługi wspólnika można bowiem do kosztów zaliczyć (z uwzględnieniem limitów wynikających z art. 15e ustawy o CIT). Jeżeli jednak jest wypłacane tylko po to, żeby zaoszczędzić na podatku, tj. w celu przerzucenia dochodów spółki do wspólników w postaci wynagrodzenia za usługi, a nie w formie dywidendy, to wówczas fiskus może zastosować klauzulę obejścia prawa i zakwestionować całą konstrukcję – mówi Beata Hudziak, doradca podatkowy, partner zarządzający w kancelarii 8Tax. - Ryzyko sporu ze skarbówką jest zdecydowanie mniejsze, jeśli umowa spółki ze wspólnikiem odzwierciedla rzeczywistość: usługi są faktycznie wykonywane, a wynagrodzenie jest rynkowe.

- Należy także pamiętać, że jeżeli wspólnik spółki z o.o. faktycznie wykonuje dla niej usługi, to powinien z tego tytułu otrzymywać wynagrodzenie. Jego brak spowoduje, że spółka będzie musiała wykazać przychód z nieodpłatnych świadczeń – dodaje Beata Hudziak.

Ekspertka przypomina też, że od 1 stycznia 2019 r. trzeba ujawniać skarbówce schematy podatkowe. Zastąpienie dywidendy wypłatą wynagrodzenia może podlegać pod ten obowiązek.

Podstawa prawna:art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1036 ze zm.)