Potrójna ulga podatkowa dla walczących z koronawirusem

Co na to fiskus?

– Załóżmy, że przedsiębiorca płacący 19-proc. liniowy PIT przekazał w grudniu 2020 r. koce dla pensjonariuszy domu opieki społecznej. Kupił je za 1 tys. zł. Wydatek zaliczył do kosztów, dzięki temu zmniejszył swój podatek o 190 zł. A 200 proc. wartości darowizny, czyli 2 tys. zł, odliczy od dochodu w zeznaniu rocznym. Obniży to jego PIT o 380 zł. Łączna korzyść podatkowa wyniesie więc 570 zł. Może być jeszcze większa, jeśli wartość rynkowa przyjęta na potrzeby umowy darowizny jest wyższa niż cena zakupu – tłumaczy Wojciech Jasiński.

Data przekazania

Tarcza antykryzysowa zwiększyła także wysokość ulgi. Kwoty odliczenia uzależnione są od daty przekazania darowizny. Jeśli daliśmy ją od 1 stycznia do końca kwietnia 2020 r., możemy odliczyć 200 proc. jej wartości. W maju 150 proc. Darowizny przekazane od 1 czerwca do 30 września 2020 r. odliczymy w 100 proc. Dokonane od 1 października do końca 2020 r. znowu w 200 proc. Od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. w 150 proc. Natomiast darowizny od 1 kwietnia do końca epidemii możemy odliczyć w 100 proc.