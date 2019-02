Jak rozliczać dodatkowe świadczenia dla członków zarządu spółki

Organy podatkowe nie kwestionują zwolnienia z PIT dla należności otrzymanych przez członków zarządu jako zwrot wydatków związanych z ich podróżami odbywanymi dla celów służbowych, w ramach przysługującego limitu.

Zwracane przez spółkę kapitałową członkom rad nadzorczych, niebędących jej pracownikami (pełniących funkcję na podstawie wyłącznie aktu powołania) – koszty ich zakwaterowania i przejazdu/dojazdu na posiedzenia rady nadzorczej, z miejscowości zamieszkania tych osób do miejscowości, w której mieści się siedziba spółki nie podlegają – według organów podatkowych – zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b i ust. 13 pkt 1 ustawy o PIT. Zgodnie z tym przepisem wolne od PIT są diety i inne należności za czas podróży osoby niebędącej pracownikiem, ale tylko do wysokości określonej w rozporządzeniu w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej oraz pod warunkiem, że otrzymane świadczenia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Wydatki takie, poniesione na rzecz członków rad nadzorczych, są dla nich przychodem podlegającym opodatkowaniu PIT. Nie odbywają oni bowiem podróży, o której mowa w art. 775 § 1 k.p. Podróż to zdarzenie incydentalne, tymczasowe i krótkotrwałe w stosunku do zadania powierzonego członkom rad nadzorczych spółki z tytułu pełnionej przez nich funkcji. Z uwagi na charakter wykonywanej pracy nie można uznać, że członkowie rad nadzorczych podróżując na posiedzenia rady przebywają w podróży. Przejazdy te związane są z pełnioną przez nich funkcją i nie mają charakteru incydentalnego w stosunku do wykonywanych w spółce zadań (por. interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej: z 5 września 2018 r., 0112-KDIL3-1.4011.308.2018.3.IM; z 18 maja 2018 r., 0113-KDIPT2-3.4011.188. 2018.1.PR). Innego zdania są jednak sądy administracyjne (por. wyrok NSA z 30 maja 2018 r., II FSK 1446/16; wyrok WSA w Opolu z 18 lipca 2018 r., I SA/Op 166/18; wyrok WSA w Łodzi z 25 października 2018 r., I SA/Łd 491/18), według których pojęcia podróży osób niebędących pracownikami nie należy utożsamiać z definicją podróży służbowej, odbywanej przez pracowników (zawartą w prawie pracy). W związku z tym, członkowie rady nadzorczej spółki niebędący jej pracownikami mogą korzystać ze zwolnienia od PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy o PIT, o ile odbywają oni podróż, której celem jest osiągnięcie przychodu. Otrzymane przez nich świadczenie nie może zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Organy podatkowe nie kwestionują prawa do omawianego zwolnienia dla należności otrzymanych przez członków zarządu (pełniących funkcje na podstawie aktu powołania lub powołania i dodatkowo w oparciu o odrębnie zawartą umowę cywilnoprawną, np. umowę o świadczenie usług zarządzania) tytułem zwrotu wydatków związanych z ich podróżami odbywanymi dla celów służbowych, w ramach przysługującego limitu (por. interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 grudnia 2017 r., 0111-KDIB2-2.4011.290. 2017.2.BF).

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 15 oraz § 5 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, podstawy wymiaru ww. składek nie stanowią diety i inne należności z tytułu podróży członków organów spółki w celach służbowych (także dotyczące kosztów ich dojazdów na posiedzenia zarządu/rady nadzorczej), do wysokości określonej w rozporządzeniu w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Przy czym, w przypadku zleceniobiorców (a więc również członków zarządu, którym wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie umowy cywilnoprawnej). ZUS zastrzega równocześnie, że wyłączenie należności z tytułu podróży w celu wykonania zlecenia z podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych będzie miało zastosowanie jedynie do tych zleceniobiorców, dla których stosowne postanowienia zawartych z nimi umów cywilnoprawnych przewidują zwrot tych należności na zasadach przewidzianych przepisami dotyczącymi podróży służbowych pracowników sfery budżetowej (por. decyzje ZUS oddział w Lublinie: z 24 kwietnia 2018 r., WPI/200000/43/345/2018; z 29 czerwca 2018 r., nr WPI/200000/ 43/668/2018).

Ponadto, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz § 5 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w zw. z art. 5 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 7 i art. 8 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, podstawy wymiaru ww. składek nie stanowią również:

- odprawy wypłacane członkom zarządu z tytułu rozwiązania umowy o świadczenie usług zarządzania, w tym z tytułu rozwiązania ww. umowy z przyczyn leżących po stronie spółki kapitałowej (w tym również spółki z udziałem publicznym),

- odszkodowania wypłacone członkom zarządu po rozwiązaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji zarządzania w spółce z udziałem publicznym (tj. umowy o świadczenie usług zarządzania), na podstawie umowy o zakazie konkurencji (odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji będą natomiast stanowiły podstawę wymiaru składek ubezpieczeniowych w przypadku ich wypłaty byłym członkom zarządu pełniącym funkcję zarządzania w oparciu o umowę cywilnoprawną, tj. na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem lub kontrakt menedżerski, jeżeli wypłata taka dokonywana jest przez spółkę kapitałową niebędącą spółką z udziałem publicznym; klauzuli o zakazie konkurencji zamieszczanej – na zasadzie, określonej w art. 3531 k.c., swobody zawierania umów – w treści umowy cywilnoprawnej podpisanej z byłym członkiem zarządu-zleceniobiorcą, po jej ustaniu, nie można utożsamiać z zawieraną między pracodawcą i pracownikiem umową o zakazie konkurencji, w oparciu o art. 1012 k.p., a który to przepis ma odpowiednie zastosowanie w przypadku umów o zakazie konkurencji zawieranych między członkiem zarządu-zleceniobiorcą, a spółką z udziałem publicznym; art. 8 ust. 2 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami).

Powyższe potwierdzają rozstrzygnięcia ZUS (por. decyzje ZUS oddział w Gdańsku: z 6 czerwca 2018 r., DI/100000/ 43/359/2018; z 9 marca 2017 r., DI/ 100000/43/93/2017). ?