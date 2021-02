Koronawirus. Firma odliczy koszty epidemii

Zacznijmy od nakładów na wyposażenie do pracy w domu – komputery, skanery, drukarki czy telefony. Z ustawy o Covid-19 wynika, że w czasie epidemii pracodawca może polecić zatrudnionym osobom wykonywanie pracy zdalnej. Powinien też zapewnić potrzebne do niej narzędzia i materiały, a także obsługę logistyczną. To argument za tym, że poniesione wydatki można rozliczyć w podatkowych kosztach.

Podobnie jest, gdy pracownik sam kupił wyposażenie, np. biurko czy krzesło, a firma odda mu pieniądze. Może też przyznać zatrudnionemu stały ekwiwalent za zużycie urządzeń będących jego własnością, np. komputera. To także podatkowy koszt pracodawcy. Ekwiwalent jest bowiem wypłacany po to, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie firmy.

– Opisane wydatki są podatkowym kosztem także wtedy, gdy zostały sfinansowane środkami z tarczy Polskiego Funduszu Rozwoju. Może się oczywiście zdarzyć, że firma wydała pieniądze z tarczy niezgodnie z przeznaczeniem. Na przykład dostała wsparcie obrotowe, a kupiła komputery do pracy zdalnej. Może to stanowić problem w rozliczeniach z PFR, nie pozbawia jednak prawa do zaliczenia wydatków do podatkowych kosztów – podkreśla Paweł Kuźmiak, doradca podatkowy, partner w DSK Kancelaria.