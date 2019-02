Odliczanie składek zdrowotnych w PIT

Właściciel firmy pomniejszy swój podatek o kwoty zapłacone na ubezpieczenie zdrowotne. Ale nie wszystkie.

Składki zdrowotne mogą odliczyć zarówno przedsiębiorcy rozliczający się według skali, jak i płacący PIT liniowy. W trakcie roku pomniejszały zaliczki na podatek. W zeznaniu obniżą roczny PIT. Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać o dwóch zasadach.

Po pierwsze, w zeznaniu wykazujemy składki zapłacone w danym roku. A nie należne za ten rok. Przedsiębiorca nie może więc wpisać 12-krotności kwoty obowiązującej w 2018 r. W styczniu 2018 r. płacił bowiem składkę za grudzień 2017 r. W następnych miesiącach odprowadzał już inne, wyższe kwoty. W zeznaniu za zeszły rok wpisuje więc składkę za grudzień 2017 r. zapłaconą w styczniu 2018 r. oraz wpłaty z kolejnych 11 miesięcy.

Po drugie, od podatku można odliczyć tylko część składki. A konkretnie 7,75 proc. podstawy jej wymiaru. Do ZUS odprowadzamy składkę w wysokości 9 proc. podstawy wymiaru. 1,25 proc. przepada, tej kwoty nie odliczymy od podatku, nie zaliczymy też do kosztów uzyskania przychodów (nie pozwala na to art. 23 ust. 1 pkt 58 ustawy o PIT).

Ile więc wyniesie ulga za 2018 r. przy założeniu, że przedsiębiorca płacił składki w terminie i w prawidłowej wysokości? Jest to kwota 3286,60 zł. Ze składki za grudzień 2017 r. zapłaconej w styczniu 2018 r. odliczy 255,99 zł. Z kolejnych składek 3030,61 zł (275,51 zł x 11 miesięcy).

Składka za grudzień 2018 r. opłacona w styczniu 2019 r. będzie wykazywana dopiero w zeznaniu za 2019 r.

Przedsiębiorca, który zarabia też na inne sposoby, np. na etacie, może pomniejszyć podatek o uiszczoną w danym roku składkę zdrowotną niezależnie od źródła, z którym była ona związana. Jeśli więc ma z działalności gospodarczej stratę, część kwoty wpłaconej na ubezpieczenie zdrowotne może odjąć od PIT wyliczonego od dochodów z umowy o pracę.

W zeznaniu za 2018 r. wolno też wykazać zapłacone dopiero w tym roku składki za poprzednie lata. Nie można natomiast w PIT za 2018 r. odliczyć składki odprowadzonej we wcześniejszych latach, która nie mogła wtedy pomniejszyć podatku, ponieważ był za niski.

Kwoty przekazane na ubezpieczenie zdrowotne odliczają też osoby, których dochody w trakcie roku rozlicza płatnik, np. pracownicy. W zeznaniu rocznym wykazują je na podstawie otrzymanej od pracodawcy informacji PIT-11.

Składki będą też wpisane w e-PIT, czyli zeznaniu wypełnionym przez urzędników. Takie zeznanie ma czekać na każdego pracownika na prowadzonym przez Ministerstwo Finansów portalu podatkowym. Akcja e-PIT rusza 15 lutego. Nie dotyczy to na razie przedsiębiorców, oni samodzielnie muszą wypełnić zeznanie i wyliczyć składki.