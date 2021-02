Spadły dochody: zmień sposób uiszczania podatku i zrezygnuj z uproszczonych zaliczek

Najwygodniejsze dla przedsiębiorców są zaliczki uproszczone. Nie muszą ich liczyć co miesiąc, płacą fiskusowi stałą kwotę (rozliczający PIT odliczają jeszcze część składki zdrowotnej). Sęk jednak w tym, że zaliczki uproszczone są obliczane od dochodu (w CIT od podatku) za 2019 r. Czyli jeszcze z czasów przed koronawirusem. Jeśli firmie w czasie epidemii spadają dochody (choćby przez obowiązujące obostrzenia), nie opłaca jej się odprowadzać zaliczek liczonych od wskaźników z 2019 r. Sporo bowiem nadpłaci fiskusowi. I odzyska pieniądze dopiero po złożeniu zeznania rocznego (w którym wykaże nadpłatę do zwrotu).

Co zrobić, żeby zmienić w tym roku zasady odprowadzania zaliczek?

– Przedsiębiorcy nie muszą już składać w tej sprawie zawiadomienia w urzędzie skarbowym. Jeśli jednak zaczną płacić w lutym zaliczki w określonej formule, muszą już być konsekwentni. Nie można w trakcie roku przeskakiwać z jednych na drugie, może się to bowiem skończyć powstaniem zaległości wobec urzędu skarbowego – podkreśla Grzegorz Gębka.

Marek Kończak, radca prawny w kancelarii Ożóg Tomczykowski, przypomina, że tarcza antykryzysowa wprowadziła wyjątek od tej zasady. Ci, którzy płacili zaliczki uproszczone, mogli w trakcie zeszłego roku przejść na normalne. Dotyczyło to małych podatników, czyli firm mających roczne przychody do 2 mln euro. Pod warunkiem, że ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne epidemii koronawirusa.

Tym, którzy się zagapią i zaczną płacić niekorzystne dla siebie zaliczki, pozostaje jeszcze wnioskowanie, na podstawie art. 22 § 2a ordynacji podatkowej, o ograniczenie ich poboru. We wniosku trzeba uprawdopodobnić, że zaliczki będą niewspółmiernie wysokie w stosunku do rocznej daniny.

Pamiętajmy też, że zaliczki uproszczone nie przysługują nowym firmom ani tym, które w poprzednich latach nie wykazały dochodu bądź podatku. Z kolei ci, co płacą normalne, mogą zdecydować się na kwartalne rozliczenie. Ten przywilej przysługuje małym podatnikom oraz rozpoczynającym działalność.

Nie trzeba płacić zaliczki, jeśli nie przekracza 1 tys. zł. Dotyczy to tych, którzy odprowadzają zwykłe (miesięczne lub kwartalne). Płacącym w uproszczony sposób ta preferencja nie przysługuje.

– O zmianie formy rozliczenia swoich dochodów w nowym roku należy poinformować fiskusa. Trzeba to zrobić do 20. dnia miesiąca następującego po uzyskaniu pierwszego przychodu. Jeśli więc właściciel firmy wystawi pierwszą fakturę w styczniu, zawiadomienie powinien przesłać do 22 lutego, bo 20 przypada w sobotę – tłumaczy Grzegorz Gębka.