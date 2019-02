Drugi samochód w jednoosobowej firmie a koszty podatkowe - korzystna interpretacja

Właściciel firmy ma prawo rozliczać w podatkowych kosztach auto wykorzystywane w działalności. Nawet wtedy, gdy ma już kolejne.

Nie ma przeszkód, aby przedsiębiorca wykorzystywał w działalności gospodarczej dwa samochody. I rozliczał je w kosztach uzyskania przychodów. To korzystne dla podatników stanowisko potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

O interpretację wystąpiła prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lekarka. Kilka lat temu kupiła samochód osobowy. Wprowadziła go do ewidencji środków trwałych i rozlicza w podatkowych kosztach odpisy amortyzacyjne.

Kilka miesięcy temu lekarka wzięła w leasing operacyjny drugi samochód. Umowę podpisała na cztery lata. Jest w niej roczny limit kilometrów – 30 tys.

Zdaniem lekarki niewystarczający. Musi bowiem dojeżdżać do placówek, w których świadczy usługi medyczne, a także na szkolenia, kursy, sympozja itp. Dlatego korzysta w działalności również ze starego samochodu osobowego. Do jego całkowitego zamortyzowania zostały jeszcze dwa lata.

Czy lekarka może nadal rozliczać w podatkowych kosztach odpisy amortyzacyjne? Twierdzi, że tak, ponieważ auto ciągle jest wykorzystywane w działalności.

Co na to fiskus? Przyznał, że przepisy ustawy o PIT nie ograniczają możliwości wykorzystywania na potrzeby działalności gospodarczej różnych środków transportu. Nie wprowadzają też ograniczeń co do ich ilości.

Jeśli wszystkie pojazdy są wykorzystywane do celów działalności gospodarczej, można je rozliczyć w podatkowych kosztach.

Podsumowując, nie ma przeszkód, aby lekarka kontynuowała amortyzację starego samochodu i zaliczała odpisy do kosztów uzyskania przychodów. Mimo że ma już w firmie kolejne auto.

Skarbówka podkreśliła jednak, że obowiązek wykazania związku auta z działalnością gospodarczą spoczywa na przedsiębiorcy. To on bowiem osiąga korzyść polegającą na obniżeniu podstawy opodatkowania (poprzez odliczanie od przychodu kosztów jego uzyskania).

Fiskus zaznaczył też, że wykorzystywanie przez przedsiębiorcę kilku samochodów powinno być uzasadnione rodzajem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Zwłaszcza jej rozmiarami czy też sposobem wykonywania usług.

Przypomnijmy, że zasady rozliczania wydatków na nabycie samochodu uzależnione są od jego wartości. Jeśli nie przekracza 10 tys. zł, nie trzeba dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Wydatki na nabycie zaliczamy do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania pojazdu do używania.

Oczywiście można go też amortyzować. Wybór należy do przedsiębiorcy.

Inaczej jest z samochodami nabytymi za kwotę powyżej 10 tys. zł. Trzeba je wprowadzić do ewidencji środków trwałych i amortyzować. Rozłożone w czasie odpisy są podatkowym kosztem (obecnie dla aut osobowych do kwoty 150 tys. zł).

Nr interpretacji: 0115-KDIT2-1.4011.380.