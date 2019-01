Jak ma rozliczać koszty prywatnego auta przedsiębiorca niebędący podatnikiem VAT

Po zmianie przepisów nie wiadomo na jakiej podstawie przedsiębiorca niebędący podatnikiem VAT może zaksięgować w koszty uzyskania przychodów 100 proc. wydatków z tytułu używania w firmie prywatnego auta.

Od 1 stycznia 2019 r. zmieniły się zasady ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z używaniem w działalności gospodarczej samochodów osobowych nieujętych w ewidencji środków trwałych.

Poniżej dalsza część artykułu

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 23 ust. 1 pkt 46 i 46a ustawy o PIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów poniesionych wydatków z tytułu kosztów używania, stanowiącego własność podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, samochodu osobowego niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu. Wydatki te i składki w wysokości 20 proc. stanowią jednak koszty uzyskania przychodów pod warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

Niekoniecznie własność

Za koszty uzyskania przychodu nie uważa się również 25 proc. poniesionych wydatków, z zastrzeżeniem pkt 36, z tytułu kosztów używania samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej, jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany również do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika.

Z nowych przepisów wynika zatem, że w kosztach uzyskania przychodów przedsiębiorca może zaksięgować 75 proc. wydatków na eksploatację samochodu osobowego, innego niż określony w pkt 46, czyli samochodu niebędącego środkiem trwałym i niestanowiącego własności przedsiębiorcy. Warunkiem ujęcia w kosztach podatkowych 75 proc. wydatków eksploatacyjnych oraz składek na ubezpieczenie takiego prywatnego samochodu jest wykorzystywanie go zarówno w firmie przedsiębiorcy, jak i dla jego celów prywatnych, przy czym auto nie musi być własnością przedsiębiorcy. Wobec tego przedsiębiorca może korzystać z samochodu wynajętego lub udostępnionego na podstawie umowy użyczenia.

Przykład

Pan Adam Kwiatkowski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług finansowo-księgowych. We własnej działalności gospodarczej wykorzystuje na podstawie umowy użyczenia samochód będący własnością jego żony. Między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa. Samochód nie jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Czy pan Adam może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 75 proc. wydatków na eksploatację samochodu?

W omawianym przypadku przedsiębiorca może używać w działalności gospodarczej na podstawie umowy użyczenia samochód prywatny swojej małżonki, z którą pozostaje w rozdzielności majątkowej, i zaliczyć w koszty uzyskania przychodów 75 proc. wydatków na eksploatację tego samochodu.

Bez kilometrówki

W kosztach uzyskania przychodów można ujmować 20 proc. wydatków związanych z używaniem samochodu. Co to oznacza? Po zmianie przepisów, jeżeli przedsiębiorca wykorzystuje swój prywatny samochód osobowy, którego nie wprowadził do ewidencji środków trwałych w działalności gospodarczej, to zaliczy do kosztów uzyskania przychodów 20 proc. wydatków związanych z eksploatacją samochodu oraz 20 proc. zapłaconych składek na ubezpieczenie takiego samochodu. Nowe przepisy nie precyzują w jaki sposób badać czy prywatny samochód osobowy jest faktycznie używany do celów firmowych. Jednak wyraźnie wynika z nich, że aby można było zaliczyć w koszty uzyskania przychodów 20 proc. poniesionych wydatków:

- samochód musi być własnością przedsiębiorcy,

- samochód ma nie być środkiem trwałym i

- przedsiębiorca nie musi już prowadzić ewidencji przebiegu pojazdu, czyli tzw. kilometrówki.

Limit wydatków dotyczy wszystkich poniesionych kosztów związanych z używaniem samochodu prywatnego faktycznie użytkowanego na potrzeby firmy, łącznie ze składkami ubezpieczeniowymi.

Czy trzeba dokumentować

Wydatki poniesione na eksploatację w wysokości 100 proc. przedsiębiorca zaksięguje w koszty uzyskania przychodu, gdy będzie korzystał z samochodu osobowego wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej .W tym przypadku jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji potwierdzającej używanie samochodu tylko w celach firmowych. Zapewne przydatna w tym zakresie okaże się ewidencja przebiegu pojazdu stosowana dla celów rozliczeń VAT, o której mowa w art. 86a ust. 4 ustawy o VAT. Ponieważ ustawodawca zlikwidował ewidencję przebiegu pojazdu dla celów rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydaje się, że używanie samochodu prywatnego w celach mieszanych i zaliczenie w koszty 75 proc. tych wydatków nie wymaga prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Wystarczy sama faktura. Należy wnioskować, że tylko pełne ujęcie w kosztach uzyskania przychodów wydatków z tytułu używania samochodu powoduje obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Jeżeli przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT i wykorzystuje samochód prywatny wyłącznie w działalności gospodarczej, bo odlicza VAT od paliwa w wysokości 100 proc., to nie będzie problemu z ustaleniem prawidłowości zastosowania kosztów uzyskania przychodu również w wysokości 100 proc. Ustawa o VAT zobowiązuje takiego przedsiębiorcę do posiadania m.in. ewidencji przebiegu pojazdu, aby wykluczyć, że pojazd nie jest wykorzystywany do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Spór przed organami skarbowymi może powstać w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT i zaliczy w koszty uzyskania przychodów 100 proc. wydatków eksploatacyjnych samochodu. Po zmianie przepisów nie ma uregulowań prawnych w zakresie udokumentowania na potrzeby podatku dochodowego przez przedsiębiorców niebędących podatnikami VAT, że pojazd służy wyłącznie celom firmowym. Powstaje zatem pytanie na jakiej podstawie taki przedsiębiorca może zaksięgować w koszty uzyskania przychodów 100 proc. wydatków z tytułu używania prywatnego samochodu w firmie. ?

Podstawa prawna:ustawa z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r. poz. 2159)

art. 23 ust. 1 pkt 46 i 46a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1509 ze zm.)

art. 86a ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)