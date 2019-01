PIT-11 i PIT-8C w 2019 roku - do kiedy trzeba złożyć

Płatnicy muszą do końca stycznia, a nie – jak do tej pory – do końca lutego, przekazać urzędom skarbowym informacje PIT-11 i PIT-8C. Powinni to zrobić drogą elektroniczną.

Już tylko nieco ponad tydzień mają płatnicy na wypełnienie obowiązków wobec fiskusa. W tym roku termin składania do urzędu skarbowego formularzy PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R został skrócony o miesiąc. Informacje za 2018 r. trzeba przekazać do końca stycznia 2019 r. Za przekroczenie tego terminu grozi kara grzywny. Bez zmian pozostaje natomiast data przesłania informacji podatnikom, czyli do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

E-formularze dla wszystkich firm

Dodatkowo wprowadzony został nowy wymóg. Formularze PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, PIT-R oraz IFT-1 mogą być przekazane urzędom skarbowym wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej. Dotychczas papierowe PIT-y mogły wysyłać skarbówce tylko najmniejsze firmy, zatrudniające do pięciu osób. Miały na to czas do końca stycznia.

Zmienione wzory

Zmieniły się także wzory składanych deklaracji. PIT-11 to teraz informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Pracodawca wykazuje w niej wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę o pracę, a także m.in. na umowę zlecenie i o dzieło. Wpisuje także przysługujące zatrudnionemu koszty uzyskania przychodu oraz podlegające odliczeniu składki ZUS i pobrane zaliczki na podatek. Przypomnijmy, że dotychczas przychody z innych źródeł były wykazywane na formularzu PIT-8C.

Z kolei PIT-8C to obecnie informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych, np. odpłatnego zbycia papierów wartościowych czy zbycia pochodnych instrumentów finansowych.

Przypomnijmy, że PIT-11A/PIT-40A to roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego. PIT-R to informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich. Natomiast IFT-1 to informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania

System e-PIT

Skrócenie terminu przesyłania informacji przez płatników jest związane z wdrożeniem systemu e-PIT. Od 15 lutego skarbówka automatycznie udostępni podatnikom ich zeznania za pośrednictwem Portalu Podatkowego. Nie trzeba będzie składać w tym celu żadnego wniosku. Na razie będzie to dotyczyć formularzy PIT-37 (na których rozliczamy m.in. dochody z pracy) i PIT-38 (dochody z zysków kapitałowych, np. z giełdy). Krajowa Administracja Skarbowa uwzględni w nich informacje złożone do urzędów skarbowych przez płatników oraz dane przekazane przez samych podatników w zeznaniu za ubiegły rok (np. ulga na dzieci oraz numer KRS organizacji pożytku publicznego, której dana osoba chce przekazać 1 proc. swojego podatku). KAS wykorzysta też inne rejestry państwowe, np. dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (m.in. w zakresie wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne) czy rejestr PESEL (w przypadku osób korzystających ulgi na dzieci).

Podatnik będzie miał kilka możliwości. Po pierwsze, może nie robić nic, a wtedy z upływem 30 kwietnia zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem rocznego PIT. Po drugie, może je zweryfikować i zaakceptować bez zmian. Po trzecie, może odrzucić propozycję KAS i rozliczyć się samodzielnie. Po czwarte, może wprowadzić modyfikacje. Dokument przygotowany przez KAS daje możliwość m.in.: zmiany swoich danych adresowych oraz wskazania nr KRS wybranej organizacji. Podstawową formą będzie rozliczenie indywidualne, jednak będzie można wybrać rozliczenie wspólnie z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem. Zainteresowani wskażą też inne odliczenia i ulgi, np. przekazane w 2018 r. darowizny czy wydatki na cele rehabilitacyjne.

Od rozliczeń za 2019 r. zeznania podatkowe przygotowane przez skarbówkę mają być dostępne również dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, składających PIT-36, PIT-36L lub PIT-28. ©?

