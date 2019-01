Koszty: kiedy można obniżyć stawkę amortyzacyjną

Firmy, które w ciągu kilku lat generują straty podatkowe, a w konsekwencji istnieje u nich ryzyko, że nie zdążą ich potrącić z dochodem, powinny rozważyć zmniejszenie kosztów poprzez zmianę wysokości odpisów od posiadanych składników majątku.

Podatnicy amortyzujący środki trwałe metodą liniową mają prawo obniżyć roczną stawkę amortyzacyjną. Obniżenie stosowanych rocznych stawek amortyzacyjnych w pewnych sytuacjach może być sposobem optymalizacji zobowiązań podatkowych. Rozwiązanie takie powinny przemyśleć firmy, które w ciągu kilku lat generują straty podatkowe, a w konsekwencji istnieje u nich ryzyko, że nie zdążą potrącić straty z lat ubiegłych z dochodem podatkowym. W przypadku, gdy obniżą stawki amortyzacyjne, zmniejszą się ich koszty uzyskania przychodów. W konsekwencji, wykazana za dany rok strata będzie mniejsza (ryzyko nierozliczenia takiej straty zostanie ograniczone kwotowo) lub nawet pojawi się dochód, z którym będzie można rozliczyć z stratę z lat ubiegłych.

Decyzja należy do podatnika

Podatnicy mogą obniżać podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Stawki zmienia się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji albo od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego (art. 16i ust. 5 ustawy o CIT i art. 22i ust. 5 ustawy o PIT). W przeciwieństwie do podwyższenia ustawowej stawki amortyzacyjnej możliwość obniżania stawek przewidziana w art. 16i ust. 5 ustawy o CIT i art. 22i ust. 5 stawy o PIT nie jest uwarunkowana wystąpieniem jakichkolwiek okoliczności. Decyzja w tym zakresie leży w gestii podatnika (interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 20 maja 2013 r., IPTPB3/423-78/13-2/MF; interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 17 stycznia 2014 r., ITPB3/423-511a/13/PST).

Przykład

We wrześniu 2018 r. firma B oddala do użytku samochód osobowy. Pojazd ten amortyzował metodą liniową. Firma B ma prawo do obniżenia ustawowej 20-proc. stawki amortyzacyjnej, np. do poziomu 15, 10, 9 lub 5 proc. Z prawa tego mogła skorzystać albo od października 2018 r., ale jeżeli nie zdecydowała się na to wtedy, to może to zrobić dopiero w późniejszym czasie, tzn. od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego (np. jeżeli rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy – to może to zrobić od stycznia 2019 r., stycznia 2020 r. itd.).

W odniesieniu do poszczególnych środków trwałych

Podatnik może obniżyć stawki amortyzacyjne dla wszystkich albo wybranych/pojedynczych środków trwałych, zaklasyfikowanych do danej grupy czy rodzaju i amortyzowanych metodą liniową (interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 marca 2017 r., 1462-IPPB5.4510.1113.2016.1.AJ). Oznacza to, że podatnik, mając np. kilka, czy kilkanaście środków trwałych tego samego rodzaju, może stosować obniżoną stawkę dla wszystkich albo jedynie w stosunku do jednego z tych środków, pozostałe natomiast amortyzować według stawek dotychczas stosowanych.

Podstawowym warunkiem jest, aby stawki te nie były wyższe od stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych (tak interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 marca 2013 r., IPPB3/423-1039/12-2/MS1; interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 23 listopada 2012 r., IBPBI/2/423-1079/12/PC; interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 października 2012 r., IPPB5/423-623/12-2/RS).

Przykład

Firma A posiada 14 samochodów ciężarowych. Wszystkie te samochody są amortyzowane za pomocą metody liniowej i przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej z Wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych. Rokiem podatkowym firmy A jest rok kalendarzowy. Od stycznia 2019 r. firma A planuje obniżyć stosowane na te samochody stawki amortyzacyjne do poziomu 12 proc. (tj. do poziomu 60 proc. ustawowych stawek amortyzacyjnych na samochody osobowe). Firma A stosownego obniżenia stawek może dokonać w stosunku do wszystkich 14 samochodów albo tylko do wybranych pojazdów (np. dwóch, pięciu, dziesięciu samochodów).

Okoliczność, że podatnik może obniżyć stawki amortyzacyjne w stosunku do wszystkich lub wybranych środków trwałych, pozwala mu elastycznie kształtować wysokość swoich obciążeń podatkowych.

Autor jest doradca podatkowym

Podstawa prawna:

art. 16i ust. 5 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. FzU z 2018 r. poz. 1036 ze zm.)

art. 22i ust. 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1509 ze zm.)