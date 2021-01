Koronawirus: dla kogo rozliczanie ulgi B+R w trakcie roku podatkowego

Wybrane podmioty nadal mają możliwość rozliczania kosztów działań badawczo – rozwojowych w trakcie roku podatkowego. Z preferencji mogą skorzystać firmy, które tworzą rozwiązania służące walce z pandemią koronawirusa.

W trakcie 2020 r. wielu podatników szukało możliwości optymalizacji kosztów. Ulga badawczo-rozwojowa, przewidziana w ustawach o podatkach dochodowych (CIT i PIT), jest jednym z takich rozwiązań. Przypomnijmy, że co do zasady, ulga ta rozliczana jest dopiero w zeznaniu rocznym.

Od początku 2018 roku, kiedy wprowadzono korzystniejsze warunki wykorzystania ulgi badawczo-rozwojowej, coraz więcej podatników stosuje to narzędzie i rozlicza koszty kwalifikowane w zeznaniach rocznych. Według Ministerstwa Rozwoju w 2019 r. z takiej opcji skorzystało około 2,5 tys. firm, a wartość odliczeń wyniosła ponad 2 miliardy zł. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o CIT i art. 26e ust. 1 ustawy o PIT, podmioty realizujące prace badawczo-rozwojowe mają możliwość dodatkowego ujęcia w kosztach podatkowych wydatków już uwzględnionych jako koszty uzyskania przychodu, jeżeli mieszczą się one w katalogu tzw. kosztów kwalifikowanych wymienionych w tych przepisach. Są to m.in. koszty wynagrodzeń, materiałów...

