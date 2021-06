Paweł Rochowicz: umorzenie w zawieszeniu - o wsparciu dla przedsiębiorców z PFR

Gdy po wielu miesiącach wracamy do naszych ulubionych restauracji czy siłowni, cieszymy się, że takie miejsca przetrwały kryzys. Nie wszystkim się to udało, a ci, którzy dali radę, często zawdzięczają to rządowej pomocy. Tym cenniejszej, że bezzwrotnej. Wprawdzie początkowo władze dały sygnał, że subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju to tylko pożyczki, ale w końcu przyszła decyzja: umarzamy, nic nie musicie zwracać. Niestety, z niewiadomych przyczyn resort finansów wciąż nie dał jasnego sygnału, czy takiego umorzenia nie potraktuje jak przychodu, od którego oczywiście trzeba by zapłacić podatek dochodowy.

