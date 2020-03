Ustawa antykryzysowa: nie będzie zwolnienia firm z zaliczek na podatek

Posłowie odrzucili poprawki Senatu do tzw. tarczy antykryzysowej. Senat proponował m.in. zwolnienie przedsiębiorców z podatku dochodowego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Zwolnienie miało dotyczyć zarówno osób fizycznych jak też osób prawnych. Odnosiło się do zaliczek na PIT i CIT płaconych przez przedsiębiorców za nich samych, jak też zaliczek PIT płaconych przez firmy za pracowników. Skorzystać miały z niego podmioty, które ze względu na zakazy prowadzą działalność gospodarczą w ograniczonym stopniu oraz odnotowały spadek przychodów o co najmniej 20 proc. w porównaniu do średniomiesięcznego przychodu osiągniętego w 2019 r.