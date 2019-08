Pływanie: Wojna chińsko-australijska z dopingiem w tle

W trakcie przygotowań do mistrzostw w Gwangju na dopingu złapano Australijkę Shaynę Jack, dwukrotną medalistę poprzednich MŚ w Budapeszcie. Pływaczka miała zażyć steryd o nazwie ligandrol, obecny w niektórych odżywkach. Jack tłumaczy się jak wszyscy przyłapani sportowcy: nie wie jak to się stało, zawsze uważała co bierze itd.

Poniżej dalsza część artykułu