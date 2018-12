Tomasz Krzyżak: Topory zakopcie, rozmawiajcie Fotorzepa, Robert Gardziński

Bracia kochani! Doczekaliśmy się. Jeszcze moment i znów będziemy świętowali narodziny Siewcy! Kilka tygodni temu prosiłem Was wprawdzie o odrobinę spokoju w czasie poprzedzającym to wydarzenie. Wyszło jak zwykle, ale... Nie będę Wam teraz robił wymówek. Ograniczę się dziś tylko do życzeń.

Jarosławie sprawiedliwy, mężu, co dzierżysz w swych dłoniach niemal pełnię władzy w tym kraju (niemal, bo jednak nie zapominaj, że jest potężniejszy od Ciebie)! Chciałbym Ci życzyć zdrowia. Sam w tym mijającym roku przekonałeś się o tym, że jest ono najważniejsze, a gdy Ciebie zaczyna brakować, to troszkę się sypie. Bez zdrowia, bez oszczędniejszego trybu życia nie ziści się Twoje marzenie o rządach do 90. roku życia. A to jeszcze szmat czasu. Lecz jeśli chcesz faktycznie to marzenie spełnić, bądź bardziej ostrożny, bardziej przebiegły, ale i łagodniejszy. Mateuszu, któremu Jarosław ster w ręce włożył! Idzie ci całkiem, całkiem. Choć czasem mam wrażenie, że w straży pożarnej winieneś pracować. Nieustanne gaszenie pożarów staje się powoli Twoją domeną. Czego Ci życzyć w tych dniach? Zmiany języka. Przestań gadać jak ksiądz i zacznij jak polityk! Drogi Andrzeju! Choć jesteś pierwszą osobą w państwie, to sam wiesz, że to...