Kasia Smutniak: Tylko Sorrentino mógł zrobić tak przełomowy film

Kasia Smutniak Urodzona w Pile aktorka i modelka, na stałe mieszka we Włoszech, gdzie pięciokrotnie uhonorowano ją Nostro d’argento, Nagrodą Stowarzyszenia Włoskich Krytyków Filmowych. W Polsce zadebiutowała w „Hakerze” Janusza Zaorskiego (2002). Sławę przyniosły jej „Pozdrowienia z Paryża” (2010) z udziałem Johna Travolty, „Zapnijcie pasy” (2014), „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie” (2016). Jest ambasadorką dyktatora mody Giorgia Armaniego. Jej najnowsza rola to Kira w filmie „Oni” Paola Sorrentino (na zdjęciu).

Polska gwiazda światowego kina Kasia Smutniak mówi Jackowi Cieślakowi o grze w nowym filmie Paola Sorrentino „Oni", walce o prawa kobiet, kulisach „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie", pracy z Krystyną Jandą w przyszłorocznej premierze „Słodki koniec" oraz z Robertem Downeyem juniorem przy opowieści o doktorze Dolittle'u.

Plus Minus: W najnowszym filmie Paola Sorrentino, światowej sławy włoskiego reżysera, autora „Młodości", „Wielkiego piękna" i „Młodego papieża", gra pani Kirę, luksusową stręczycielkę pracującą dla premiera Silvia Berlusconiego. Co pani czuła i myślała, gdy dowiedziała się o seksaferze „bunga bunga", czyli podejrzanych przyjęciach Berlusconiego z udziałem młodych kobiet, w tym niepełnoletnich, które są jednym z tematów filmu?

Kasia Smutniak: Naprawdę nie wiem, czy można mówić o aferze. Przecież chodzi o 20 lat okropnego procederu, a to jest czas, kiedy dojrzewa i nasiąka zgniłym klimatem społecznym jedna generacja. Tak się składa, że ten okres przypadł na mój pobyt we Włoszech. Wiele złych rzeczy się wtedy wydarzyło, a klimat do tego tworzyła właśnie osoba zajmująca najwyższe miejsce na świeczniku: najważniejsza w kraju. Dlatego afer było tak dużo, a nie tylko jedna. Może to spowodowało, że zamiast wywoływać reakcje, przechodziły właściwie bez echa....