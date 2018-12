Brakuje nam mistrzów

Kompozytor i pianista jazzowy Włodek Pawlik: Ostatnio zafrapowała mnie książka Magdaleny Grzebałkowskiej „Komeda. Osobiste życie jazzu". To biografia Krzysztofa Komedy, ale udokumentowana wieloma faktami oraz zdjęciami, które trudno znaleźć w innych źródłach.

Dzięki nim można się do przedstawionej biografii ustosunkować obiektywnie, niekoniecznie emocjonalnie. W książce znalazłem też wiele wątków i ciekawostek, które nie bezpośrednio, ale mnie dotyczą. Jeden rozdział jest poświęcony wakacyjnemu romansowi Komedy z moją profesorką Barbarą Hesse-Bukowską. Ma to dla mnie swój ukryty sens, bo jestem jej absolwentem w klasie fortepianu i też jazzmanem. Dodam, że Barbara Hesse-Bukowska była jedną z najwybitniejszych szopenistek na skalę światową, laureatką pierwszego po wojnie Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Myślę, że to zdjęcie z książki, na którym obejmują się z Komedą na plaży w Ustroniu Morskim, coś znaczy. To takie delikatne niteczki, z których coś wynika na przyszłość i warto je pielęgnować, żeby pamiętać, skąd się bierzemy.

Film, który mnie wzruszył i zaskoczył, to „Milczenie" Martina Scorsesego. Reżyser opowiedział w nim historię o nawracaniu...