Łukasz Michalski: Przestańmy robić z uczniów w szkołach roboty Fotorzepa, Robert Gardziński

Nie wierzę w rozumienie edukacji jako drogi do sukcesu. Dla mnie to jest droga do rozwoju - mówi Łukasz Michalski, dyrektor Państwowego Instytutu Wydawniczego, w przeszłości nauczyciel.

Plus Minus: Prawie połowa dorosłych Polaków nie czyta praktycznie nic, żadnych dłuższych tekstów: książek, artykułów, wywiadów. Żyjemy w kraju półanalfabetów? Wiele zależy od tego, w jaki sposób czytelnictwo się bada. W mediach przede wszystkim podaje się jeden wynik: ile osób czyta jedną lub więcej książek rocznie. I tu wypadamy bardzo źle, jesteśmy – w takich rankingach – drudzy lub trzeci od końca w Unii Europejskiej. To kluczowy wskaźnik. Jednak jeśli przyjmiemy inne kryteria, np. procent dochodów rodzinnych przeznaczanych na książki, to jesteśmy trzecim krajem UE. Oczywiście to liczby względne. Nasze dochody są inne niż te w Holandii, Francji czy w Niemczech. Jeszcze inny wynik będzie, jeżeli przyjrzymy się ilości czasu poświęconego na czytanie dziennie lub tygodniowo. Wtedy się okazuje, że Polska wypada lepiej niż przeciętne kraje. Warto też pamiętać, że książka to niejedyna przestrzeń lektury. Ale tylko ona wzbogaca n...