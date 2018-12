Tomasz Wiktorowski: W Polsce funkcjonuje stereotyp sportowca nieuka

Tomasz Wiktorowski, trener Agnieszki Radwańskiej o jej dwóch twarzach i wielu problemach, straconych szansach i zmianach kobiecego tenisa.

Plus Minus: Z jakimi przemyśleniami opuszcza pan WTA Tour?

Zobaczyłem i poznałem wiele ciekawych osobowości, charakterów, interesujących ludzi z wielką lub niewielką merytoryczną wiedzą o tenisie. Jednak najbardziej ciekawa była obserwacja z bliska tego, jak rosła wiedza i świadomość trenerów oraz zawodniczek, czyli jak tour się zmieniał.

Co zmieniło się najbardziej?

Technika, rakiety, naciągi – niewiele, od lat były dopracowane. Nowinki techniczne dają więcej informacji, ale z mojego punktu widzenia są to dane drugorzędne. Zdecydowanie najbardziej zmienił się sposób podejścia do ogólnego przygotowania fizycznego. Kiedyś to była prosta sprawa. Trener od tenisa i jakiś trener od kondycji. Martina Navratilova mówiła mi, że w latach młodości pracowała ze szkoleniowcem koszykarzy i to była ogromna przewaga wobec tego, co robiła reszta pań. Rozmawiałem kiedyś z Patem Cashem i potwierdził, że przygotowanie motoryczne to dziś nowa jakość. Wszystko musi się przenikać – prac...