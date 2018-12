Mariusz Cieślik & Robert Górski: Dyskusja kończy się tam, gdzie węgiel rośnie

Górnicza orkiestra dęta robi nam paparara. Klimat dla węgla coraz lepszy. Niestety, tylko w Polsce.

Ach, co to był za szczyt, a w zasadzie to nawet jest, chociaż nikogo to już chyba nie obchodzi. Tak jak nie obchodziło od początku, bo na COP24 do Katowic nikt ważny nie przyjechał. Ale w Polsce dużo się o tym mówiło. Rząd otrąbił sukces, opozycja klęskę, a świat ma klimat gdzieś. No cóż, że zacytujemy klasyczkę, taki mamy klimat.

Szczyt klimatyczny udał się tak bardzo, że polski prezydent miał się okazję spotkać z przywódcami takich światowych potęg, jak książę Luksemburga i premier Fidżi. Co akurat łatwo zrozumieć, bo każdy by się tam chętnie wybrał z rewizytą.

Ale sam Andrzej Duda zabłysnął niczym bryła węgla. Impreza była zorganizowana, żeby ograniczyć zużycie paliw kopalnych, tymczasem nasz prezydent opowiadał, że nie da zrobić krzywdy polskim kopalniom. Dodatkowo uczestników szczytu klimatycznego przywitała orkiestra górnicza, a w pawilonie Katowic prezentowano mydło i biżuterię z węgla. Chyba najbardziej na tym lansowaniu węgla skorzys...