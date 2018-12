Bob Woodward. Strach. Trump w Białym Domu AFP, Kevin Lim

Trump często próbuje wzmocnić własną pozycję, celowo doprowadzając do ryzykow-nych sytuacji. Wygrażanie bronią atomową nieprzewidywalne-mu północnokoreańskiemu reżimowi było nie do pomyślenia, ale on to zrobił. A okazało się, że to dopiero początek.

Starcie Trumpa z Kim Dzong Unem stawało się więc coraz bardziej osobiste. Przy narastającym napięciu Trump, w rzadkiej chwili za-dumy, stwierdził na pokładzie Air Force One: „Ten gość jest szalony. Naprawdę mam nadzieję, że ostatecznie nie pójdzie to w bardzo nieciekawą stronę". Jednocześnie wygłaszał sprzeczne uwagi na temat Korei Północnej, od prowokatorskich i górnolotnych po zapewnienia, że pragnie pokoju. W maju stwierdził, że będzie „zaszczyco-ny" spotkaniem z Kimem „w odpowiednich okolicznościach". W sierpniu powiedział prasie: „Niech Korea Północna lepiej przestanie grozić Stanom Zjednoczonym. Odpowiemy ogniem i furią, jakich nie widział świat". Skoro nie było widać rozwiązania, McMaster [Herbert Raymond McMaster – doradca ds. bezpieczeństwa narodowego, zrezygnował w marcu 2018 r. – red.] przygotował nową strategię zakładającą kampanię zwiększania nacisku na Koreę Północną. Plan ten, przedstawiony w formie parafowa-nego dokumentu, spo...