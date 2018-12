Michał Wójcik: Rodzice zapominają, że nie ważne jest ich prawo do dziecka

Matka i ojciec walczący o dziecko są gotowi zrobić wszystko, by zostało ono przy nich. A jednocześnie często nie robią najprostszej rzeczy – nie rozmawiają ze sobą - mówi Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości, wiceprezes Solidarnej Polski.

Plus Minus: Historia z warszawskiej dzielnicy Bemowo. Ojciec, który miał zarzuty nękania, powiedział kuratorowi, że idzie z synem do łazienki, a potem go zabił i popełnił samobójstwo.

Dramatyczna historia, ale musimy pamiętać, że to sądy podejmowały niezawisłe decyzje.

Chcemy, by sądy zaangażowane w sprawę sprawdziły, jaki był tok postępowania i terminy kolejnych czynności, czy były składane skargi, jaki był rzeczywisty udział kuratorów. Na tym etapie niczego tu nie przesądzam.

Patrząc na media społecznościowe tego ojca, można dojść do wniosku, że już dawno sygnalizował poważne problemy. Zastanawiam się, czemu sądy nie reagowały. Może są rzeczywiście przepełnione i nie są w stanie pochylić się nad każdym problemem.

Od strony sprawności postępowania było ono prowadzone bez przewlekłości. Ale z którymkolwiek sędzią bym rozmawiał o tej tragedii, każdy mówi, że to jedna z najtrudniejszych spraw.

A jest taka, bo?

Ponieważ istn...