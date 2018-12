Rafał Flis: Umiejętności współpracy są kluczowe

Bardzo negatywnie oceniam współczesną szkołę. Uważam, że przygotowuje ona nie do życia i pracy zawodowej, lecz jedynie do zaliczania testów - mówi Rafał Flis.

A praca domowa jest najgorszym elementem tej szkolnej układanki. Pół biedy, że młodzi ludzie przyswajają wiedzę encyklopedyczną. Skandalem jest to, że robią to w swoim czasie wolnym. Jestem przekonany, że nikt z dorosłych nie wytrzymałby we współczesnej szkole nawet miesiąca. Wszyscy wpadlibyśmy w depresję, dlatego też nie ma się co dziwić, że tak wielu młodych ludzi jej doświadcza.

Prognozy i raporty pokazują, że w przyszłości wszystkie czynności powtarzalne, niezależnie od tego, czy mówimy o pracy prawnika czy kierowcy tira, będą wykonywane przez roboty. Ale miną dekady, zanim roboty nauczą się pracy w zespole czy motywowania ludzi. Dlatego uważam, że dziś szkoła powinna się koncentrować właśnie na rozwoju kompetencji społecznych.

Proponuję, by zacząć od ograniczenia nauki na pamięć do czterech dni w tygodniu, a jeden dzień przeznaczyć na przygotowanie do życia i rynku pracy. Dajmy młodym czas na wymyślanie i realizację własnych projektów...