Marcin Zaród: W życiu liczy się nie tylko praca

Jestem jedną z pięciu osób prowadzących akcję „Zadaję z sensem", która ma propagować rozsądne podejście do prac domowych. Ja sam najczęściej staram się ich nie zadawać. Uczę języka angielskiego, więc uczniowie i tak muszą w domu powtarzać słówka, które mają na lekcji - mówi Marcin Zaród, nauczyciel roku 2013.

Zdarza mi się jednak w klasach maturalnych zadawać dodatkowe ćwiczenia. Robię to niezbyt często – raz na tydzień lub dwa. Ale te zadania zawsze mają swój cel, nie zadaję z przyzwyczajenia. Zwykle proszę chętnych o wykonanie ćwiczeń umieszczonych na jednej z platform internetowych. Potem na lekcji omawiamy ich błędy. Chcę, aby w ten sposób nauczyli się, jak się uczyć i korzystać z informacji zwrotnej – online od razu otrzymują poprawne odpowiedzi.

Nie wyobrażam sobie, żeby dawać uczniom listę słówek do wkucia i potem z tego odpytywać. Na przyswojenie nowych słów potrzeba czasu, trzeba je przećwiczyć w określonych sytuacjach i kontekstach. Inna nauka nie ma sensu.

Dobrą metodą nauki jest też oglądanie filmów w języku obcym. Czasem oglądam je z uczniami, by zobaczyli, jak stosować poszczególne słówka i wyrażenia w praktyce. Namawiam także do czytania książek w języku obcym. Wolę, by w domu tym się zajęli, niż robili dziesiątki ćwiczeń gramatycznych....