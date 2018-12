Anna Sosna: Stawiam na rozwój przez na projekty

Sprawa prac domowych ostatnio spędza nam, nauczycielom, sen z powiek. Zastanawiamy się, czy zadawać je, czy nie. Moi koledzy wymyślili akcję „Zadaję z sensem", która propaguje zdroworozsądkowe podejście do prac domowych - mówi Anna Sosna, nauczyciel Roku 2011.

Najnowsze badania pokazują, że w przypadku uczniów szkoły podstawowej prace domowe nie mają większego sensu. One przynoszą pożytek w zasadzie tylko uczniom szkół średnich. Dlatego od dawna podchodzę do prac domowych bardzo ostrożnie i rzadko je zadaję.

Zależy mi też na tym, żeby praca domowa była zadawana z sensem, by czemuś służyła. Jestem przeciwniczką tego, by wszyscy uczniowie wykonywali w domu te same zadania. Nie ma to sensu, bo przecież w przypadku znajomości języka uczniowie są na różnym poziomie zaawansowania. Przygotowanie różnych prac domowych może i wymaga od nauczyciela większego zaangażowania, ale też nie jest tak pracochłonne, by z tego rezygnować.

Staram się także cały czas pamiętać o tym, że dla moich uczniów to ja jestem głównym źródłem wiedzy i nowych informacji. Nie mogę oczekiwać, że pomogą im w tym rodzice, bo nie każdy rodzic ma takie kompetencje. Nie wymagam także, by wiedzę uzupełniali na kursach językowych, bo to oznacza z...