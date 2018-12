Janusz Zemke: Józefa Oleksego wrobiono w szpiegostwo

To był kochany gadatliwy człowiek, który nadawał się do wielu ról, ale nie do szpiegowania – mówi Janusz Zemke (z prawej) o Józefie Oleksym. Zdjęcie z marca 2004 roku, ponad osiem lat po głośnej aferze Olina

Gdy patrzę dzisiaj na sposoby zasilania partii politycznych czy partyjnych mediów, to powiem, że moskiewska pożyczka to była drobna przygoda w stosunku do tego, co się obecnie dzieje - mówi Janusz Zemke.

Plus Minus: Odkrył pan patent na wygrywanie wyborów. Od 1989 roku nieprzerwanie zdobywa pan mandat – albo do Sejmu krajowego, albo do europarlamentu. Jak to się robi?

Czasami odpowiadam na to pytanie w ten sposób, że wyborcy nie zdążyli się jeszcze na mnie poznać (śmiech). A poważnie to nie zmieniam poglądów, zawsze byłem człowiekiem lewicy, kandyduję zawsze w tym samym okręgu, czyli w Bydgoszczy, a poza tym uważałem, że polityk to jest zawód, który trzeba porządnie wykonywać. I mam swoich kochanych wyborców. Kiedyś byłem na spotkaniu w Osielsku pod Bydgoszczą. Wstała jedna pani i mówi: Proszę pana, my całą rodziną zawsze na pana głosowaliśmy, a w tym roku poszliśmy do wyborów i okazało się, że pan nie kandyduje. Co się stało? Ja na to: Ale przepraszam bardzo, na co były te wybory? No, na wójta Osielska – odpowiedziała pani. Rzeczywiście, na wójta nie kandydowałem.

W czasach PRL pracował pan w aparacie PZPR. Jak pan oceniał Okrąg...