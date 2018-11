Czy Glapiński ma jeszcze wpływ na Kaczyńskiego W czerwcu 2016 r. Sejm powołuje Adama Glapińskiego na prezesa NBP. Dziś nie jest wcale przesądzone, że były polityk Porozumienia Centrum przetrwa na tym stanowisku przez pełną kadencję Reporter

Czy kłopoty byłego szefa KNF to groźny sygnał dla jego protektora Adama Glapińskiego? Na pewno próba ułożenia się z postpeerelowskim milionerem to dobra puenta dla zdarzeń, które miały miejsce wiele lat temu. Wiążą się one właśnie z obecnym prezesem banku centralnego.

A jednak stało się. Wbrew temu, co opowiadali w ostatnich dniach politycy PiS o zamknięciu afery, Marek Ch., były szef Komisji Nadzoru Bankowego, został zatrzymany. CBA nie zamyka nikogo, nawet na chwilę, za „niezręczną rozmowę". Ch. otrzymał już zarzuty prokuratorskie, grozi mu dziesięć lat więzienia. Możliwe, że buduje się w ten sposób reputację premiera Morawieckiego jako bezwzględnego pogromcy korupcji. Którym zresztą, gdyby aferę rozwikłano, okazałby się naprawdę. Ale znając obyczaje PiS, decyzja zapadła na najwyższym szczeblu. Zapewne podjął ją Jarosław Kaczyński. Człowiek nie do ruszenia Człowiek nie do ruszenia Jednym z powodów, dla których nie spodziewałem się takiego obrotu zdarzeń, był jej kontekst personalny. Ch. to protegowany Adama Glapińskiego, prezesa NBP, który nawet po ujawnieniu nagrania Leszka Czarneckiego nadal go bronił. Media bliskie opozycji zdążyły już zaliczyć samego Glapińskiego do układu wyciskającego haracze z biznesu. Politycy...