Krzysztof Śmiszek: Biedroń poruszy lawinę

Pamiętam niekończące się spotkania z posłami PO, którzy tłumaczyli nam jak dzieciom, że to jeszcze nie czas na związki partnerskie czy edukację seksualną w szkołach. Że społeczeństwo nie jest gotowe na zmiany, które w cywilizowanym świecie dawno stały się normą - mówi Krzysztof Śmiszek, działacz ruchu Roberta Biedronia.

Plus Minus: Pan jest poważnym człowiekiem?

Bardzo.

Bo szerzej jest pan znany dzięki tabloidom i zdjęciom ze swoim partnerem.

O nie!

Wyszukiwarka Google'a jest bezlitosna.

Może to i dobrze – nie mam nic do ukrycia. W życiu publicznym autentyczność i wiarygodność są na wagę złota. Jestem z Robertem Biedroniem od 16 lat w związku, a to budzi ciekawość mediów. I pewnie dlatego podjąłem właśnie decyzję, że w końcu „to" zrobię...

Co pan zrobi?

Wchodzę do polityki. Zdecydowałem, że nie mogę stać z boku i biernie przyglądać się, jak Polska płonie. Dlatego chcę się zaangażować i wesprzeć projekt Roberta swoją wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat działam w organizacjach pozarządowych, jestem nauczycielem akademickim. To jest ważne i wartościowe, ale chcę nieść większą zmianę społeczną.

Swoje wejście do polityki ogłosił pan liderowi przy śniadaniu? Pytał pan, czy może się zaangażować w działalność?

Nikogo nie pytałem o zgod...