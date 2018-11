Fleetwood Mac. Bohaterowie młodych gwiazd

Niegdyś bluesowa formacja Fleetwood Mac trwanie na listach przebojów zawdzięcza temu, że jest muzycznym kameleonem. Z kolei fascynująca biografia „dysfunkcyjnej rodziny" – jak się nazywają – to mydlana opera, love story i muzyczna „Dynastia" w jednym. Grupa świętuje 50-lecie istnienia.

A niech oburzy to najzagorzalszych fanów, ale trzeba powiedzieć wprost: trudno porównać rangę dokonań Fleetwood Mac z dorobkiem innych megagwiazd lat 60. czy 70., bo chociaż The Beatles zaczynali od prostych piosenek – potem stali się artystami i eksperymentatorami, The Rolling Stones zaś wprowadziło do muzyki pop gniewne rhythmandbluesowe brzmienia. Również na tle Led Zeppelin, Pink Floyd czy Genesis Fleetwood Mac to – jeśli nie liczyć początkowego okresu z Peterem Greenem – „tylko" grupa pop z chwytliwymi piosenkami.

Kwestia Kolumba

W takim opisie kryje się, oczywiście, prowokacja, ponieważ Fleetwood Mac do dziś jest jedną z najbardziej gorących gwiazd i to dla fanów z wielu pokoleń. Prawda jest więc bardziej skomplikowana, a przepustką do wiecznej sławy bywają albumy, które sprzedały się na świecie w 40 mln egzemplarzy. W takim ekskluzywnym klubie nie ma The Rolling Stones i The Beatles. Są Michael Jackson, Pink Floyd, The Eagles, AC/DC i właśnie Fleetwood M...